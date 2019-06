Osnabrück. Hochsommerliche Temperaturen, strahlend blauer Himmel, ein gut aufgelegter Bundespräsident als Schirmherr und Hunderte Musiker: Das Finale des 6. Deutschen Musikfests in Osnabrück war ein eindrucksvolles Statement für die Kraft der Musik.

Auf dem Domvorplatz waren mehr als 45 der teilnehmenden Musikgruppen aufmarschiert, um das Musikfest mit einem Gemeinschaftskonzert zu krönen. Die Straßen ringsum füllten sich zudem mit zahlreichen Schaulustigen und interessierten Osnabrückern. Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke unter sengender Sonne kamen einige der Konzertanten ganz schön ins Schwitzen. An mehreren improvisierten Ausgabestellen konnte man sich mit Wasser versorgen.

Musik als Kitt der Gesellschaft

Gegen 15 Uhr empfingen Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und der niedersächsische Kulturminister Björn Thümler den Schirmherrn des Musikfests, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auftakt des Konzerts war die eigens für das Musikfest komponierte Fanfare der Stadt Osnabrück. Alle Redner betonten anschließend die Bedeutung der Musik für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Paul Lehrieder, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände, erklärte, beim Musikfest habe man gelernt, wie Zusammenhalt geht: "Jeder muss auf die Instrumente der anderen achten." Er sei ergriffen gewesen, wenn er durch die Altstadt gelaufen sei und dabei habe sehen können, wie die Osnabrücker und ihre Gäste sich ganz selbstverständlich vermischten und gegenseitig austauschten. Die "größte Amateurmusikveranstaltung Deutschlands" habe die "vereinende Wirkung der Blasmusik" in der Friedensstadt bewiesen.



"Twelve Points to Osnabrück"

Nach der Prélude aus dem "Te Deum" von Marc-Antoine Charpentier, allgemein bekannt als Eurovisionsfanfare, ergriff der Bundespräsident das Wort – und nicht Thomas Gottschalk oder Barbara Schöneberger, wie Steinmeier launig bemerkte. Trotzdem vergab er "twelve points to Osnabrück", also "zwölf Punkte für Osnabrück". Die Gastgeberstadt habe sich diese Höchstwertung "redlich verdient".





Steinmeier, der sich fragen lassen musste, ob er denn "von Tuten und Blasen" Ahnung habe, bekannte, etwas neidisch auf die Musiker zu sein: "Meine frühen Versuche an der Blockflöte waren nicht der Rede wert." Dafür konnte er sich noch gut an seine erste Langspielplatte erinnern - "Let it Bleed" von den Rolling Stones, was ein anerkennendes "Oho!" in der Menge auslöste. Steinmeier nutzte dieses Beispiel, um die Kraft der Musik zu würdigen:

"Musik spricht Kopf, Bauch und Herz an. Sie kann zur Heimat werden. Die Liebe zur Musik bringt Jung und Alt, den Handwerker und den Akademiker, Alteingesessene und Zugezogene zusammen. Musik hilft, soziale und kulturelle Grenzen zu überwinden." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Es komme auf das Zusammenspiel an, auch der beste Solist müsse von der Gesamtheit getragen werden. In Zeiten, in denen der Ton in der Gesellschaft immer rauer und schriller werde, sei es wichtig, sich an diesen Ensemble-Gedanken zu erinnern.

Großer Festumzug durch Innenstadt



Minister Thümler, der Niedersachsen als "Musikland" bezeichnete, erklärte: "Laienmusik stärkt die Toleranz in der Gesellschaft. Es geht nur gemeinsam, nicht gegeneinander." Oberbürgermeister Griesert wiederum sprach von "gelebter Friedenskultur" und sagte: "Die Musik hat ihre isolierten Orte verlassen und sich auf die Straßen und Plätze begeben."

Das taten nach Abspielen der National- und der Europahymne auch die die Musiker selbst. Ein Festumzug mit 62 Gruppen zog vom Domhof über den Markt, die Krahnstraße, den Nikolaiort, die Große Straße und den Neuen Graben bis zum Schlossgarten. Viele Menschen säumten die Strecke und empfingen die Kapellen mit Applaus. Steinmeier nutzte die Gelegenheit, einige Hände zu schütteln und für Selfies zu posieren.