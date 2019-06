Osnabrück. Der Tubist Andreas Hofmeir machte als Botschafter des Deutschen Musikfestes Osnabrück unsicher.

Er sitzt da im Scheinwerferlicht und streichelt so überaus sinnlich seine Fanny, als wolle er sie im nächsten Moment vernaschen. Was sich wie die Beschreibung einer Szene aus einem Erotikfilm anhört, ist die ironisch-überhöhte Liebeserklärung an ein Musikinstrument. Fanny ist eine Tuba. Der, der das golden-glänzende Blasinstrument so leidenschaftlich kost, ist Andreas Hofmeir, Botschafter des Deutschen Musikfests. Weil er einer der virtuosesten Tubisten Deutschlands ist, weil seine Karriere als Musiker in der Stadtkappelle Geisenfeld in der Holledau startete und er große Stücke auf die Verdienste der deutschen Musikverbände hält, hat der Veranstalter des Musikfestes Hofmeir nach Osnabrück eingeladen, wo er mehrere Workshops und Auftritte absolviert. Mit dem Polizeiorchester Bayern gastierte er im Theater, als Solist beteiligte er sich am großen Finale der Veranstaltung und in der Lagerhalle präsentierte er das Musikkabarettprogramm „Ohne Aufwand“.

Freiheitsliebe

Er ist wahrlich ein verrückter Vogel, dieser Andreas Hofmeir. „Wenn ich etwas nicht mag, dann sind das Kleiderordnungen und Pünktlichkeit“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Das sei der Grund, warum er nach seinem Studium nicht Orchestermusiker geworden sei, denn in solchen Ensembles sei beides sehr gefragt. Auch weil ihm seine individuellen Freiheiten sehr wichtig sind, ist er 2014 bei den Vorreitern moderner Blasmusik, der Band La Brass Banda ausgestiegen. „Das wurde mir zu groß, wir waren ständig unterwegs und irgendwie entwickelte sich die Musik nicht weiter. Es erinnerte zu sehr an Fließbandarbeit“, erklärt das Gründungsmitglied dieser bahnbrechenden Blasmusikgruppe. „Die Truppe hat als Modernisierer des Genres Hervorragendes geleistet“, betont er. Doch der Ruf als Professor an das Mozarteum in Salzburg und seine Liebe zum Kabarett hat ihn dazu bewogen, seinen Job bei La Brass Banda aufzugeben.

Warum nennt er sein Kabarettprogramm „Kein Aufwand“? „Weil jetzt alles viel einfacher von der Hand geht“, meint er. Er braucht seine Termine nur mit seinem Pianisten Tim Allhoff zu koordinieren, dann packt er seine Fanny ins Auto und fährt los. Wenn man bei seiner Ankunft in Osnabrück beobachtet, wie er aus dem Trichter seines Blasinstruments Notizblocks, Noten und CDs herausklaubt, weil es offenbar ein praktisches Behältnis ist, dann glaubt man ihm sofort, dass er besonderes Federlesen nicht liebt.

Wenn die Tuba Violine spielt

Dafür spürt man, dass ihn ein deftiger Jetlag plagt. Gerade erst ist er aus den USA zurückgekehrt. „In Iowa hat die Internationale Tuba und Euphonium Konferenz stattgefunden. Eine verrückte Veranstaltung. Da treffen sich 1500 Tubisten aus der ganzen Welt“, sagt Hofmeir, für den die Tuba das Ein und Alles ist. Mantraartig lässt er die Zuschauer in seinem Kabarettprogramm das Credo wiederholen: „Die Tuba ist das jüngste und höchst entwickelte aller Instrument. Alle anderen sind im Endeffekt nur rudimentäre, prähistorische Vorläufer auf dem Weg hin zu dieser Vollendung“, doziert er, greift seine Fanny und spielt den Violinenpart aus Vivaldis „Winter“ aus den „Vier Jahreszeiten“. Das Publikum bekommt große Augen und noch größere Ohren ob der unglaublichen Rasanz der Töne, die er dem großen Instrument entlockt. Begleitet von seinem Pianisten lockert er sein witziges, autobiografisches Wortprogramm immer wieder mit abwechslungsreichen Musikstücken auf, die er alle als „brasilianische Liebeslieder“ bezeichnet. Wahrlich ein verrückter Vogel.