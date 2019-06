Atmosphärisch und voll war es auf dem Marktplatz, als die Blassportgruppe von der Rathausbühne aus dem Publikum trotz Tontechnikproblemen mit ihrem eigenen Stil einheizte. Foto: Philipp Hülsmann

Osnabrück. Aus dem riesigen Programm des Deutschen Musikfests muss man sich die Rosinen herauspicken: „Faszination symphonische Blasmusik“ gab es in der Osnabrück-Halle zu hören, während am Donnerstagabend am Dom das Jugendblasorchester mit populären Melodien und am Rathaus die Blassportgruppe mit Funk und Jazz dem Publikum einheizten.