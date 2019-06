Osnabrück. Im Schatten des Heger Tors beginnt am Samstag die Reihe „streetbeats“ mit dem Auftritt der Osnabrücker Funk-Band Don Kurdelius & The Mindless Orchestra. Bis auf zwei Ausreißer spielen in der Reihe mit Open Air-Konzerten im Biergarten der Lagerhalle ausschließlich Gruppen aus der Region.

„Es ist ein guter Rahmen, um sich zu präsentieren“, sagt Martina Scholz von der Lagerhalle, die das Programm der diesjährigen „streetbeats“-Reihe zusammengestellt hat. Daher sei die Bühne hinter dem Heger Tor passend, um Bands aus der Region vorzustellen.

Die Reihe existiert mittlerweile seit 15 Jahren, so Scholz. „Inzwischen hat sie einen guten Ruf, sodass die Leute gezielt kommen.“ Die Musiker dürfen sich also auf ein großes Publikum freuen, da auch Altstadt-Bummler bleiben, um sich von der Atmosphäre einfangen zu lassen. „Die Open Air-Konzerte haben ein besonderes Flair, es ist ein sommerliches Gefühl“, sagt Scholz über die Konzerte. Dieses spezielle Gefühl sei auch der Grund, warum es in der Stadt vermehrt Konzerte an der frischen Luft gibt, vermutet sie. Dieses spezielle, sommerliche Gefühl stellt sich aber nicht ein, wenn es regnet. Dann finden die Konzerte der „streetbeats“ im Foyer der Lagerhalle statt.

Sommer in der Stadt

Zum Auftakt der Reihe wollen Don Kurdelius & The Mindless Orchestra dazu beitragen, dass das sommerliche Gefühl im Biergarten der Lagerhalle entsteht. Ihr luftig-leichter Jazz-Funk ist dafür bestens geeignet. Das Quintett, in dem Musiker der Blues Company oder des Morgenland Orchesters am Werk sind, spielt wie die folgenden sieben Bands akustisch.

Das letzte Konzert vor der Sommerpause bestreitet am 13. Juli das Osnabrücker Ukulelen-Ensemble Way Out West. Am ersten August-Wochenende geht die Reihe mit einem Doppelkonzert weiter. Am 2. August steht mit Matthew James White ein alter Bekannter auf der Bühne. Der gebürtiger Neuseeländer und Wahl-Berliner ist einer von zwei „Ausreißern“. Ebenfalls nicht aus Osnabrück, sondern von „down under“ aus Australien kommt Kaurna Cronin, der am 16. August seine Folk-Songs im Biergarten vorträgt. „Wenn solche Leute auf Tour sind, greife ich natürlich zu“, begründet Martina Scholz die beiden „Ausreißer“. Alyssa Grace, die am 17. August ihre Soul- und Jazz-Songs unter freiem Himmel singt, stammt zwar aus Texas, sie ist aber seit einiger Zeit in Bad Iburg ansässig.

Komplettiert wird die Reihe durch die Auftritte von der Punkband "Die Barons" um Roman Partikewitsch am 2. August, der Country-Gruppe "The Stone Ponies" am 23. August und dem Duo "Days Of Wine & Roses" am 30. August. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Hut beziehungsweise das Sparschwein „die arme Künstlersau“ geht rum.