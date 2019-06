Osnabrück. Wer heutzutage berühmt sein will, sollte möglichst schon mal einen Shitstorm ausgelöst haben. Jüngstes Beispiel ist Ronja von Rönne. Die vermeintliche Kinderhasserin liest am Freitag, 7. Juni 2019, in der Lagerhalle in Osnabrück.

In ihrer Lesung trägt von Rönne Texte aus ihrem Buch „Heute ist leider schlecht” vor. Darin ist eine Auswahl ihrer Kolumnen aus der „Welt am Sonntag“ und ihrem Blog „Sudelheft“ enthalten, auf dem sie sich selbst thematisiert und zum Beispiel Tipps gibt, um einen One Night Stand loszuwerden. Ronja von Rönne macht das witzig, stilbewusst, ironisch, zynisch und offen.

Ihre Offenheit macht sie aber auch angreifbar. Ziel zahlreicher Angriffe wurde die 26-jährige Autorin und Journalistin, als sie sich in einem Werbespot für die Bayerische Landesbank über die Traumberufe von Kindern lustig machte. Viele derer, die darin Kinderfeindlichkeit witterten und ihrer Empörung im Internet Ausdruck verliehen, hatten aber offenbar nicht verstanden, dass es sich um einen Spot handelte, in dem alles konstruiert war – die befragten Kinder wurden also nicht tatsächlich von der Autorin verspottet, sondern spielten ihrerseits eine Rolle.

In der Lagerhalle liest Ronja von Rönne aus Texten, in denen sich kleine Perlen wie diese finden: „Positiv denken ist sehr in. Dabei ist das großer Unsinn. Wenn man zum Beispiel sehr einsam ist, hilft es auch nicht, sich einzureden, man sei eigentlich nur die kleinste Polonaise der Welt. Denn die Wahrheit ist doch: Man fühlt sich sehr allein, und wenn Sie sich weiter einreden, lediglich ein ,sehr exklusives Clübchen‘ zu sein, bleibt es auch dabei.“

Die Lesung von Ronja von Rönne im Spitzboden der Lagerhalle in Osnabrück beginnt am Freitag, 7. Juni, um 20 Uhr. Eintritt: 19 Euro (ermäßigt 16 Euro). Kartentelefon: 0541/338740.

