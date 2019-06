Osnabrück. Am Montag, 3. Juni, startet der letzte Abschnitt der Kanalbauarbeiten im Blumenhaller Weg in Osnabrück. Dafür wird der Bereich zwischen Martinsburg und Prießnitzhof bis voraussichtlich Mitte Juli voll gesperrt. Die Sperrung im Kreuzungsbereich mit der Alfred-Delp-Straße ist mit neuen Umleitungen im Busverkehr verbunden.

Wie die Stadtwerke Osnabrück mitteilen, kann während dieser Phase der Abschnitt des Blumenhaller Wegs zwischen „Beresa-Kreuzung“ und Alfred-Delp-Straße von den Bussen nicht befahren werden. Die Busse der Linien 91, 491, X492/X493, X15 und N9 fahren daher in beide Richtungen vom Kurt-Schumacher-Damm über Rückertstraße und Blumenhaller Weg weiter in die Martinistraße.

Hintergrund: SWO Netz GmbH Die SWO Netz GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadtwerke Osnabrück und für die Planung, den Bau und den Betrieb der Infrastrukturnetze im Stadtgebiet zuständig. Das umfasst die Sparten Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Telekommunikation sowie Straßenbeleuchtung.



Die Busse der Linie 92, 392 und 393 fahren in beide Richtungen vom Kurt-Schumacher-Damm über Rückertstraße und Blumenhaller Weg weiter in die Kromschröderstraße, August-Hölscher-Straße und Quellwiese in die Rehmstraße. Auf dem Kurt-Schumacher-Damm werden alle Haltestellen bedient. Auf dem Blumenhaller Weg können die Haltestellen „Kurt-Schumacher-Damm“ stadtauswärts sowie „Sandgrube“ und „Alfred-Delp-Straße“ nicht angefahren werden. Für Radfahrer ist eine südliche Umfahrung über Fritz-Reuter-Straße, Alfred-Delp-Straße und Quellwiese ausgeschildert.



Gesamtmaßnahme bis Mitte Juli

Ende März des vergangenen Jahres hatte die Stadtwerke-Tochter SWO Netz GmbH mit den umfangreichen Arbeiten zur Erneuerung des Schmutzwasserkanals, der Kanalhausanschlüsse und der Gashochdruckleitung im Blumenhaller Weg im Gesamtbereich zwischen Rückertstraße/Hiärm-Grupe-Straße und Alfred-Delp-Straße begonnen. Die Arbeiten im jetzigen letzten Bauabschnitt sollen bis Mitte Juli abgeschlossen sein. Weitere Informationen zu den Arbeiten gibt es auf www.swo-netz.de/blumenhallerweg. Allgemeine Informationen zu den Baustellen im Stadtgebiet gibt es auf www.osnabrueck.de/baustellen, zum Busverkehr unter www.vos.info.