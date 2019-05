Osnabrücker Fahrradkonsens ist ein Gewinn für alle

Fahrradfahrer sind an der Kreuzung am Natruper-Tor-Wall in Osnabrück in der Unterzahl. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. In der Verkehrspolitk sind sich die Osnabrücker Ratsfraktionen selten einig. In der Regel kochen bei diesem Thema die Emotionen am stärksten hoch, werden die Interessen von Radfahrern, Autofahrern und Fußgängern gegeneinander ausgespielt.