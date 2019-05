Osnabrück. Aufrund von Kanalbauarbeiten am Blumenhaller Weg in Osnabrück wird der Bereich zwischen Martinsburg und Prießnitzhof vom 3. Juni gesperrt. Für den Busverkehr werden Umleitungen eingerichtet.

Der letzte Abschnitt der Kanalbauarbeiten am Blumenhaller Weg startet am Montag, 3. Juni. Der Bereich zwischen Martinsburg und Prießnitzhof wird bis voraussichtlich Mitte Juli voll gesperrt. Auch auf den Busverkehr hat die Sperrung Auswirkungen.

Der Abschnitt des Blumenhaller Wegs zwischen „Beresa-Kreuzung“ und Alfred-Delp-Straße kann von den Bussen nicht befahren werden. Die Busse der Linien 91, 491, X492/X493, X15 und N9 fahren daher in beide Richtungen vom Kurt-Schumacher-Damm über Rückertstraße und Blumenhaller Weg weiter in die Martinistraße.

Die Busse der Linie 92, 392 und 393 fahren in beide Richtungen vom Kurt-Schumacher-Damm über Rückertstraße und Blumenhaller Weg weiter in die Kromschröderstraße, August-Hölscher-Straße und Quellwiese in die Rehmstraße. Auf dem Kurt-Schumacher-Damm werden alle Haltestellen bedient. Auf dem Blumenhaller Weg können die Haltestellen „Kurt-Schumacher-Damm“ stadtauswärts sowie „Sandgrube“ und „Alfred-Delp-Straße“ nicht angefahren werden. Für Radfahrer ist eine südliche Umfahrung über Fritz-Reuter-Straße, Alfred-Delp-Straße und Quellwiese ausgeschildert.

Weitere Informationen zu den Arbeiten gibt es auf www.swo-netz.de/blumenhallerweg. Allgemeine Informationen zu den Baustellen im Stadtgebiet gibt es auf www.osnabrueck.de/baustellen, zum Busverkehr unter www.vos.info.