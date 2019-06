Osnabrück. Eine Gruppe sportlicher Rotarier wurde jetzt im Osnabrücker Rathaus empfangen. Die Clubmitglieder sind auf einer Radtour aus Frankreich zur internationalen Rotary-Convention in Hamburg und sammeln unterwegs Geld für ein Fahrradprojekt in Sambia.

Für viele Kinder in den Entwicklungsländern sind Fahrräder die einzige Möglichkeit, die teilweise langen Strecken zur Schule, zu medizinischer Versorgung oder auch nur zur nächsten Wasserstelle zu bewältigen. Leisten können sie sich die Räder jedoch meist nicht. Hier setzt die Hilfsorganisation World Bicycle Relief an. Sie baut und verschenkt das „Buffalo“-Fahrrad, ein Rad, das so stark sein soll wie ein Büffel. Einfache, solide Bauteile, die viel aushalten und leicht zu reparieren sind, machen das Rad zu einem robusten Begleiter auf staubigen Pisten.

Empfang im Osnabrücker Friedenssaal

Ganz so mächtig sind die Fahrräder nicht, mit denen in dieser Woche Mitglieder der Rotary- und Rotaract-Clubs vom französischen Thionville zur Rotary-Convention nach Hamburg fahren. Unterwegs stoppen sie immer wieder bei befreundeten Rotariern und sammeln Spenden für World Bicycle Relief. Mindestens 20.000 Euro sollen so zusammenkommen, mit denen Räder im ländlichen Teil Sambias gekauft werden können. Nun erreichte die Gruppe Osnabrück und wurde von Renate Frankenberg in Vertretung des Oberbürgermeisters im Friedenssaal des Rathauses empfangen.

In Etappen nach Hamburg

„Das Fahrrad würde auch gut zu mir passen“, sagte Frankenberg. Die insgesamt 835 Kilometer, die die Rotarier in sieben Tagen zurücklegen, würde sie aber nicht schaffen. Viel Zeit, sich mit ihren Club-Kameraden auszutauschen, hatte die Bikegruppe allerdings nicht. Bereits am nächsten Morgen ging es wieder auf die Räder. Über Diepholz sollte es nach Bremen gehen bevor am Tag darauf die letzte Etappe nach Hamburg anstand. Wenn bis zur Ankunft am Zielort das Spendenziel erreicht ist, kann der Club gut 150 Fahrräder für Sambia spenden.