Osnabrück. Eine eigene CD, die hat nicht jeder, doch die Minimusiker machen es möglich: Schüler der Osnabrücker Albert-Schweitzer-Grundschule sangen jetzt in mehreren Gruppen für die erste Lieder-CD ihrer Schule.

Viele fröhliche, aktive Kinder und Lehrer hatten sich in der gemeinsamen Aula der Albert-Schweitzer-Schule und der Heilig-Geist-Schule versammelt. Schulleiterin Dorothea Lesemann begrüßte die Minimusiker, die die Kinder gleich mit einem Aufwärmprogramm und gemeinsamen Singen begeisterten. „Die Egerland Stiftung hat den Projekttag ermöglicht“, freute sich Lesemann.

Katharina Kairies, Musiklehrerin an der Albert-Schweitzer-Schule, wurde auf die Minimusiker aufmerksam. „Es gab einen Flyer und den habe ich mir durchgelesen. Das hat mich gar nicht mehr losgelassen, weil das auch für die Kinder etwas ganz tolles ist, worauf sie stolz sein können. Das ist das erste mal, dass wir eine CD aufnehmen“, freute sich Kairies.

Musikalisch ist die Schule gut aufgestellt. Es gibt einen Musikraum mit Bandequipment. „Dazu haben wir die Cajóns gekauft. Ein Cajón ist ein viereckiger Klangkasten auf dem man sitzen und trommeln kann, es imitiert ein Schlagzeug. Das machen die Kinder total gerne“, sagte Kairies, die auch ein Rythmusprojekt an der Grundschule betreut. Der Musiklehrerin ist es wichtig, dass jedes Kind ein Instrument hat und entsprechend seiner Fähigkeiten musizieren kann. Laut Kairies kann jedes Kind – ob musikalisch vorerfahren oder nicht – Cajón spielen. „Da sind die Erfolgserlebnisse immer groß und jedes Kind ist dabei.“



Lokale Teams aufgestellt

Jakob Lübke, Osnabrücker Musiker aus dem Team der Minimusiker, erklärte den Projekttag: „Wir machen einen Aktionstag an Kindergärten und Grundschulen und verknüpfen damit eine CD-Aufnahme. Das ist das, was die Kids schon ganz wunderbar unter Anleitung vorbereitet haben.“ Das Minimusiker Projekt ist in Münster entstanden. Damit die Nachfrage bundesweit abgedeckt werden kann, haben die Minimusiker in ganz Deutschland lokale Teams aufgestellt.

Musikalische Erfahrung

Minimusiker-Gründer Lars Lütke-Lefert hat die nötige Erfahrung dazu. Er hat Musik studiert, unterrichtet und ein Tonstudio betrieben. „Die Idee ist, Kindern etwas beizubringen und das dann im Studio aufzunehmen“, erklärte Lütke-Lefert. Dazu brauche es bloß Musikinstrumente, zwei Mikrofone um einen Computer. Die professionelle Bearbeitung der Aufnahmen erfolgt in Berlin. „Manche Schulen denken noch, wir kommen mit einem Übertragungswagen.“ Die Minimusiker starteten in Kindergärten und haben dann bei Grundschulen weitergemacht. Die Teams veranstalten auch Bandcoachings und Songwriting-Workshops. Mittlerweile arbeiten die Minimusiker auch mit Verlagen zusammen.

„Das Schöne ist, dass es am Ende des Tages ein Projekt für die Kinder und für die Lehrer gleich mit ist. Gerade wenn fachfremde Lehrer daran beteiligt sind, weil die dann auch mitlernen. Es geht nicht um Klassenarbeiten, sondern um Spaß am Singen. Wir machen gemeinsam etwas mit allen Kindern und allen Lehrern“, freute sich Lübke.