Osnabrück. Den Jahreserlös von 290 Euro spendet "Berthas Schülerfirma" an die Kindertafel in Osnabrück. Bei einem Besuch machten sich drei der Schüler ein Bild davon, wofür das Geld verwendet wird.

Ein Jahr lang hat die Schülerfirma der Bertha-von-Suttner Realschule in den Pausen zum Beispiel Süßigkeiten und Schulmaterialien verkauft. Es handelt sich um Fairtrade-Produkte, die die Schüler selber im Eine-Welt-Laden in Belm einkaufen. Es gibt einen Stand für die Schüler und eine Box im Lehrerzimmer – auf "Vertrauensbasis", wie es die Zehntklässler mit einem Augenzwinkern formulierten. Weitere Produkte im Sortiment sind Shirts mit dem Schullogo und Taschen, die von der Textil-AG aus alten Weltkarten genäht wurden. Der jetzt an die Kindertafel gespendete Erlös stammt noch aus dem Vorjahr, als andere Jugendliche in der Schülerfirma engagiert waren. Die Vorgänger von Erik, Joshua und Julius haben es aber nicht mehr geschafft, die Spende selbst zu überbringen.

Einen Monat tanken

Der ehrenamtliche Vorstand der Tafel, Hermann Große-Marke, freute sich sehr über die Spende und erklärte den Schülern, dass sie von dem Geld einen Monat lang das Lieferauto der Kindertafel betanken können. Die Kindertafel versorgt 470 Kinder in 20 Einrichtungen mit Pausenbroten, Obst und Joghurt. Das Angebot erreicht Kinder, die von ihren Eltern keinen Proviant in die Schule mitbekommen und ohne die Kindertafel hungrig im Unterricht sitzen würden. Anders als bei der Osnabrücker Tafel werden die Lebensmittel bei der Kindertafel grundsätzlich neu gekauft. Nur so kann die Kindertafel verlässlich liefern und auf Bestellwünsche reagieren.

Müllvermeidung ist bei allen Thema

Die recycelten Taschen aus dem Sortiment der Schülerfirma brachten das Thema Müllvermeidung auf den Tisch. Die Schülerfirma würde gerne weniger Verpackungen verbrauchen, weiß aber nicht, wie das möglich sein könnte. Birgitta Marquardt-Meer von der Kindertafel kennt das Problem. Ein hygienischer Transport von Obst und Pausenbroten sei ohne Plastik schwierig. Nachhaltige Verpackungen, zum Beispiel aus Kokosfasern, fände sie zwar toll, aber die seien zu teuer. Bei wiederverwendbaren Dosen gebe es Unsicherheiten, ob sie auch wirklich zurückgegeben werden.

Rundgang durch die Tafel

Nach der Spendenübergabe wurden die Schüler herumgeführt. Angefangen beim neu gestalteten Eingang mit einem Sitzbereich im Grünen. Rein in den Flur, in dem schon viele Menschen warten und vorbei am Empfang, wo die Bedürftigkeitsprüfung stattfindet: Nur OS-Pass-Inhaber können hier Lebensmittel erhalten. Schließlich geht es zur Essensausgabe, wo fleißige Helfer in die vielen Kisten hinter sich greifen, um möglichst jedem Wunsch nachzukommen. Die Tafel arbeitet mit 20 Supermärkten zusammen, bei denen sie Essen abholt, das nicht mehr für den Verkauf vorgesehen ist, aber noch genießbar ist. Essen retten und damit Menschen helfen – die Schüler sind beeindruckt. 50 bis 60 Tonnen Lebensmittel kommen hier an – pro Woche. Berechenbar ist das Angebot allerdings nicht, die Tafel nimmt, was sie bekommt. Heute zum Beispiel 1100 Eier.

Kooperation in der Zukunft

Birgitta Marquardt-Meer freut sich immer über Schüler, die sich engagieren. "Die bringen frische Luft rein", erklärte sie. Hermann Große-Marke schlug spontan vor, die Schülerfirma könnte beim Tafeltag am 28. September vor dem Dom mit ihrem Stand dabei sein. Erik, Joshua und Julius sind dann zwar nicht mehr auf der Schule, aber ihren Nachfolgern werden sie die Idee auf jeden Fall vorschlagen.