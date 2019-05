Osnabrück. Mit Wirkung zum 31. Juli 2019 werden UWG und Piraten ihre gemeinsame Fraktion im Osnabrücker Rat auflösen. Das teilte die Gruppe am Mittwochvormittag mit. Grund sei die anhaltende Uneinigkeit der beiden Mitglieder in vielen kommunalpolitischen Fragen.

