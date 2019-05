Das Ratsgymnasium erhält einen Solitärbau. Nun soll für alle Osnabrücker Schulen eine Prioritätenliste für Sanierungsmaßnahmen erstellt werden.Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Der Rat der Stadt Osnabrück hat sich gestern für eine Gleichbehandlung der Schulen in Bezug auf Sanierungsmaßnahmen ausgesprochen. Nachdem in der vergangenen Sitzung Ende April der Solitärbau als Erweiterung für das Ratsgymnasium beschlossen worden war, hatte die SPD nun einen Antrag zur „Gleichstellung aller Osnabrücker Schulen“ gestellt, um den Sanierungsstau an der BBS Schölerberg zu beseitigen.