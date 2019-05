Gut beschirmt von einem Riesenhallimasch: Jan-Hendrik Hoerner und Andrea Hein haben die Pilz-Ausstellung im Museum am Schölerberg konzipiert. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Geheimnisvoll ziehen sie Abertausende von Kilometern durch die Böden, in unserem Alltag sind sie überall und immer gegenwärtig. Sie atmen und wachsen zum Licht, sind aber weder Tiere noch Pflanzen. Pilze sind weitaus mehr als das, was auf unseren Tellern landet. Das Museum am Schölerberg zeigt in einer Ausstellung bis zum 26. Januar 2020 die Artenvielfalt der bizarren Wesen.