Osnabrück. Am Samstag, 1. Juni 2019, beginnt der meteorologische Sommer. Der Osnabrücker Rosenhof blickt schon mal auf den Festival-Sommer voraus – und lässt die Highlights der Saison bei der „Bock auf Rock“-Party auflaufen.

Normalerweise haben die „Bock auf Rock“-Partys einen thematischen Schwerpunkt, der sich an einer bestimmten Band aufhängt. Das ist am Samstag anders. Dann stehen die Headliner der diesjährigen Festival-Saison im Fokus. Thomas Ketterer, der Resident-DJ der Rock-Partys im Rosenhof, spielt Musik von Rammstein, den Donots, den Ärzten, Dropkick Murphys, Slayer, Slipknot und vielen anderen mehr. Der Festival-Sommer ist schließlich lang.

Die eigenen Open Airs, die die Rosenhof-Betreiberfirma Goldrush veranstaltet, sind bei der „Bock auf Rock“-Party allerdings nicht im Portfolio enthalten. Pur, Vincent Weiss, Nena oder Michael Patrick Kelly, Jan Delay und Christian Steiffen sind eben keine Rocker. Dafür gibt es im Juni noch andere Partys.

Am Samstag werden erst mal diejenigen bedient, die auf harte Gitarrenklänge und donnerndes Schlagzeug steil gehen. Für Besucher, die im Festival-T-Shirt kommen, gibt es freien Eintritt. Für durstige Menschen, die sich am "Lemmy-Gedeck" laben wollen, gibt es die ganze Nacht lang Jack Daniels mit Cola für 4,50 Euro.

Was sonst läuft Getting Jiggy with it – 2000er Rap & Urban Pop, Brücks, Fr., 31. 5., 23 Uhr: 2000er Rap trifft auf 00er Urban Pop. Sir Benny Styles kennt das aus dem Effeff. Er war dabei.

Houseklänge meets Tom Novy im Holy Poly, Sa., 1. 6., 23 Uhr: Tom Novy zählt seit fast 20 Jahren zu den erfolgreichsten deutschen House-DJs und Produzenten. 14 Jahre lang war er Resident-DJ im Space Club auf Ibiza. Tendenz Open Air, Kleine Freiheit, So., 2. 6., 13 Uhr: Eine elektronische Tanzveranstaltung mit Lewin Paul, Dawit Cieo, Thekais, Pearla sowie RR & Biroll gibt es am Sonntagnachmittag bis 22 Uhr am Güterbahnhof.





Für das Partyvolk, dass keine harten Klänge bevorzugt, wird es im Juni einige Party-Specials geben, wie Rosenhof-Mitarbeiter Maximilian Dirks sagt. Am Freitag der nächsten Woche findet in dem Club am Rosenplatz die Club-40-Party statt. Wer Musik aus den vergangenen 40 Jahren von Adele bis Shakin’ Stevens hören und ein Ticket für das Schlossgarten-Open-Air gewinnen möchte, der sollte am Samstag, 8. Juni, in den Rosenhof gehen und sein Glück versuchen: Jeder 40. Gast gewinnt eine Eintrittskarte für einen Festivaltag nach Wahl.

Die 90er-Jahre-Party am Samstag, 15. Juni, steht ganz im Zeichen des Neons. Der Rosenhof wird grell und bunt dekoriert, und wer sich selbst in neon kleidet, erhält die ganze Nacht Sourz-Shots für 1,50 Euro. Dazu gibt es Musik aus dem Jahrzehnt, dessen musikalische Heroen Blümchen, Ace of Base, Die Fantastischen Vier, Babylon Zoo oder Nirvana hießen.

Am vierten Wochenende des Junis wird wegen des Emsland-Open-Airs keine Party im Rosenhof gefeiert. Aber am 29. Juni lädt Schlagermaster DJ Markus Möller das Volk zum Schwofen und Schunkeln ein.

Die „Bock auf Rock“-Party am Samstag, 1. Juni 2019, beginnt im Rosenhof um 22 Uhr. Eintritt: 6 Euro.