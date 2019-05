Osnabrück. Zunächst bis zur nächsten Vollversammlung hatte Reiner Möhle vor rund einem Jahr das Amt des Präsidenten der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim von Peter Voss übernommen. Am Dienstag haben ihn die Mitglieder nun offiziell einstimmig für weitere fünf Jahre gewählt. Vizepräsident Wilhelm Schomaker lobte Möhle als aktiven Präsidenten, der das Amt seit einem Jahr sehr gut ausfülle.

Über seine Wiederwahl freute sich Möhle: „Ich weiß das Vertrauen zu würdigen. Ich will mich mit aller Kraft dafür einsetzen, gemeinsam mit dem Ehrenamt und Hauptamt die Handwerkskammer im Sinne der Mitgliedsbetriebe auf die Herausforderung der Zukunft vorzubereiten und als modernes handwerkliches Dienstleistungszentrum weiterzuentwickeln“, sagte der 69-Jährige nach seiner Wahl. Einer der ersten Gratulanten war Vizepräsident Wilhelm Schomaker (rechts):





Schomaker wurde ebenso einstimmig in seinem Amt als Vizepräsident bestätigt wie Stephan Hövelmann.



Europa auf für das Handwerk ein Thema

Für Möhle war in seinem Bericht vor allem Europa ein großes Thema und er betonte die Vorzüge und Selbstverständlichkeit von offenen Grenzen oder Waren- und Dienstleistungsfreiheit. Er sagte:





„Auch das deutsche Handwerk profitiert von den Möglichkeiten eines gemeinsamen Europas. Dies gilt auch, wenn der Exportanteil bei uns überschaubar ist.“





Ein großer Teil der Kunden sei entsprechend international aufgestellt, somit habe das Handwerk auch indirekt einen Anteil.

Das Jubiläum des Grundgesetzes sprach der alte und neue Kammerpräsident ebenfalls an – insbesondere den Aspekt der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Auch in der Vollversammlung hätten es gerne noch mehr Frauen seien dürfen, so Möhle. „Es ist aber immer noch das Problem der Arbeitsteilung zwischen Familie und Beruf, das Frauen in vielen Fällen benachteiligt. Umso mehr freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit.“ Schon nach seiner ersten Wahl hatte Reiner Möhle die Bedeutung von mehr Frauen im Handwerk insgesamt und in der Vollversammlung hervorgehoben.

Berufliche Bildung im Fokus

Hauptgeschäftsführer Sven Ruschhaupt fokussierte seinen Bericht auf das Thema berufliche Bildung. Mit Blick auf die „Woche der beruflichen Bildung“ wies er unter anderem noch einmal das gemeinsame Projekt von Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer (IHK) hin: die Ausbildungsbotschafter. Denn: „Wir verzeichnen immer öfter eine Orientierungslosigkeit der Jugendlichen.“ Allgemeinbildende Schulen und das Umfeld junger Menschen insgesamt würden nicht mehr so intensiv wie früher auf das Berufsleben vorbereiten. Ausbildungsbotschafter – 90 junge Menschen sollen in den nächsten zwei Jahren dazu ausgebildet werden – sollen hier helfen. Pilotregion ist aktuell Osnabrück, Ziel ist es jedoch, das Projekt auch das Emsland und die Grafschaft Bentheim zu erweitern.

Auch die Qualität der beruflichen Bildung sprach Ruschhaupt an – und eine mögliche Neustrukturierung der Bildungszentren in Nordhorn, Lingen, Meppen, Papenburg und Osnabrück. Er sagte:





„2017 haben wir eine Analyse durchgeführt, inwieweit unsere fünf Bildungszentren im Kammerbezirk mit Blick auf die Auslastung, Gebäude und Ausstattung zukunftsfähig sind.“





Das sei auch ein Stück weit ein schmerzlicher Prozess gewesen – denn das Ergebnis zeige: nicht jedes Bildungszentrum für jedes Gewerk sei zwingend an jedem Standort sinnvoll. „Es geht darum, eine Neustrukturierung hinzubekommen, die bedarfsgerecht und zukunftsfähig ist“, sagte Ruschhaupt. Hier sei man auch von Fördermitteln abhängig, denn in den kommenden zehn Jahren müssten 20 Millionen Euro zu gleichen Teilen in Bau und Ausstattung investiert werden.

Mit Ehrennadeln ausgezeichnet

Im Rahmen der Vollversammlung ausgezeichnet wurden mit der Silbernen Ehrennadel: Friedrich Pfohl, Franz Josef Strubberg, Martin Strunk und Egon Vennemann.

Die Goldene Ehrennadel erhielten: Ansgar Kuiter, Siegward Scheider, Berthold Schotemeier und Christian Staub.

Für seinen jahrzehntelangen intensiven Einsatz für das Handwerk in der Region wurde Klaus Gering, der aus der Vollversammlung ausschied, zum Ehrenmeister des Handwerks ernannt.