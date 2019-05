Osnabrück. Räume der Stille zum Ausruhen, breites Kulturangebot zum Kennenlernen der Stadt und heiße Clubnächte: Die Stadt bietet Besuchern des Deutschen Musikfests ein vielfältiges Kulturangebot neben dem offiziellen Programm.

14.500 aktive Teilnehmer sind von Donnerstag bis Sonntag während des Deutschen Musikfests in Osnabrück zu Gast. Damit diese große Zahl an Musikern bleibende Erinnerungen an die Hasestadt mit nach Hause nehmen können, hat die Kulturabteilung der Stadt unter dem Titel „Das Osnabrücker Fenster“ ein abwechslungsreiches Begleitprogramm zusammen gestellt, das von der Osnabrücker Volksbank finanziell gefördert wird.

In einem Flyer wird auf Kulturorte, Ausstellungen, Lesungen und vieles anderes hingewiesen, was entweder speziell zum Musikfest angeboten wird oder zum normalen Kulturalltag gehört. So wird das exklusive „360° Konzert“ annonciert, bei dem 160 Musiker und ein Laserlichtteam vor dem Rathaus eine Zeitreise durch die Geschichte der Blasmusik inszenieren. Ob historische Stadtrundfahrt auf Schienen oder ein „Konzert in der Bücherstube“, ob DJ-Performance in einem Plattenladen oder „Das Raupenwunder“ im Figurentheater, Osnabrück wird sich kulturell von seiner besten Seite zeigen.

Für alle, die von den zahlreichen Konzerten schon übervoll mit akustischen Eindrücken sind, werden kleine Ruheoasen in der Stadt eingerichtet. Zu kontemplativen Orten wurden die Bergkirche, die Kleine Kirche neben dem Dom und St. Johann auserkoren, aber auch das Akzisehaus, der Wehrturm Bürgergehorsam oder ein Yoga-Loft in der Bierstraße laden als „Räume der Stille“ zur Audiopause ein.

„Ich habe aber gehört, dass Musiker auch gerne feiern“, erklärt Anke Bramlage vom Organisationsteam mit einem verschmitzten Lächeln. Daher wurde ein „Nachtschwärmerprogramm“ aufgelegt, das alle Bürger und Besucher zu Konzerten und zum Tanzen in die Clubs der Stadt einlädt. Ein Bluesspecial lockt am Donnerstag in die Lagerhalle, Monsterbeats befeuern die Kleine Freiheit, eine Karaokenacht im Red Shamrock in der Dielinger Straße animiert zum Mitsingen und für die ganz Jungen Teilnehmer wird „Das Märchenfenster“ im Dreikronenhaus eingerichtet.