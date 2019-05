Osnabrück. „Nahtzeit“ nennt sich die Ortsbespielung an sechs Originalschauplätzen des Piesbergs, an der 70 Akteure beteiligt sind.

Es riecht nach Rost und abgestandenem Motoröl. Wie in einer Werkstatt, in der bevorzugt an alten Autos geschraubt wird. In der großen Werkhalle am Piesberg sind es zahlreiche ausrangierte Omnibusse, die hier in Reih und Glied stehen und diesen spezifischen Geruch verströmen. Die Halle aus den 50er Jahren, die früher zu einem Betonwerk gehörte, wird heute vom hiesigen Traditionsbus-Verein und von den Osnabrücker Dampflokfreunden genutzt – und wird jetzt zur Kulisse für ein Kunstprojekt umfunktioniert.

Illusionen aus Licht

Wer die Halle durch ein großes Tor betritt, bemerkt einen Bus, der aus der Reihe tanzt: Seine Fenster leuchten von innen. Fast sieht es aus, als sei das alte Gefährt innen mit Wasser geflutet und als tummelten sich dort Schwimmerinnen im kühlen Nass. Doch es ist eine Illusion. Mithilfe von mehreren Beamern werden die bewegten Bilder an die Fensterscheiben projiziert. Der illuminierte Bus gehört zu der Performance, die den Piesberg in besonderer Art ins Szene setzt: „Nahtzeit“ nennt sich die Ortsbespielung an sechs Originalschauplätzen, die Katrin Orth zusammen mit dem Musiker Ralf Siebenand in der ehemaligen Industrielandschaft inszeniert.

Die 50er leben auf

„Solche Ortsbespielungen haben wir schon häufiger gemacht“, erklärt Regisseurin Orth. Diesmal habe sie wieder eine geschichtsträchtige Ära der Bundesrepublik zum Ausgangspunkt für ihre Mischung aus Theater, Musik und Tanz gewählt: Die 50er Jahre, die Nachkriegszeit, in der sich Deutschland fürs Wirtschaftswunder wappnete. „70 Akteure zwischen 10 und 81 Jahren sind beteiligt. Es sind Profis und Amateure, die hier Geschichten zwischen Muff und Moderne erzählen werden“, erklärt Orth. Besonders freut sie sich darüber, dass sie den niederländische Künstler Theo van Delft für das Projekt begeistern konnte. „Wir haben schon öfter zusammengearbeitet. Er setzt sich inhaltlich intensiv mit der jeweiligen Materie auseinander, was sich auch diesmal in mehreren Videoinstallationen niederschlägt“, sagt Orth.

So soll der eingangs erwähnte Bus Näherinnen zu ihren Arbeitsplätzen bringen, die überall über die Stadt verteilt alle Hände voll zu tun hatten, um die Nachfrage nach Kleidung und anderen Textilprodukten zu befriedigen. Um sich von niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen abzulenken, beschäftigten sich damals viele Frauen mit der beliebten Sportart des Synchronschwimmens – ob aktiv oder als Zuschauer. In Osnabrück gab es die „Neptunnixen“, die es bis zur deutschen Meisterschaft in dieser Sportart brachten. „Wir haben mit vielen Zeitzeuginnen gesprochen, haben viel über die Lebensverhältnisse und die Interessen der Menschen in den 50er Jahren erfahren“, so Orth.

Geschichten zwischen Aufbruch und Althergebrachtem

Diese Erzählungen bilden das Gerüst für die Geschichten, die die Akteure am Piesberg multimedial erzählen. „Ich habe in meiner Heimatstadt Amersfoort ein Unterwasservideoteam engagiert, die Schwimmerinnen gefilmt haben, die ich für meine Installation am Piesberg benötigte“, berichtet van Delft. Anschließend habe er die Porträts der Originalschauspieler in die Videoaufnahmen montiert. Für den Saal des Piesberger Gesellschaftshauses, das ebenfalls zum Schauplatz der Ortsbespielung wird, entwarf er eine Installation, bei der zwei Nähmaschinen eine Papierbahn transportieren, die von Tänzern als bewegliche Kulisse genutzt wird.

Ein Privathaus, ein Eisenbahnwaggon in dem „Vosslinke“ genannten Gelände am Fuß des Haseschachts und ein Platz am Hafen gehören ebenso zu den Orten, an denen die „Geschichten zwischen Aufbruch und Verharren im Althergebrachten, zwischen Akkordarbeit und dem sogenannten Wirtschaftswunder“ visualisiert werden.

„Nahtzeit“: Ortsbespielung an sechs Originalschauplätzen. Premiere am 1. Juni. Weitere Aufführungen am 14., 15., 21. und 22. Juni sowie am 23. und 24. August. Beginn jeweils um 19 Uhr ab Piesberger Gesellschaftshaus. Eintritt: VVK 16 Euro / AK 19 Euro / mit KUKUK 1 Euro , Kartenvorbestellung unter 0541 1208888 oder info@piesberger-gesellschaftshaus.de