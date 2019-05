Osnabrück. Unter dem Motto "Echt Galaktisch" stehen die 13. Buch- und Lesewochen für Kinder, die vom 13. bis 21. Juni in der Stadtbibliothek Osnabrück und den Stadtteilzentren zahlreiche Autorenlesungen, Kreativangebote und Mitmachaktionen im Programm haben werden.

Bilderbuchkino, Lesungen mit prominenten Autoren wie Michael Petrowitz, Rüdiger Bertram oder Ulf Blanck, vielfältige Kreativangebote und spannende Mitmachaktionen für Kinder von vier bis zwölf Jahren: Auch in ihrem 13. Jahr starten die Osnabrücker Buch- und Lesewochen richtig durch – diesmal sogar in fremde Welten und ferne Galaxien. Denn „echt galaktisch“ ist das Thema, das vom 13. Bis 21. Juni über ihnen schweben wird. „Im Kopf hatten wir es schon lange“, sagt Beatrice le Coutre-Bick vom Literaturbüro Westniedersachsen, das die Reihe gemeinsam mit der Stadtbibliothek veranstaltet. Der kommende 50. Jahrestag der Mondladung ist nun der ideale Anlass, um auch die Lesewochen 2019 abheben zu lassen. Nicht nur thematisch - denn bereits im vergangenen Jahr gingen die Besucherzahlen mit rund 1000 Kindern aus allen Stadtteilen und sozialen Hintergründen durch die Decke. Ein Rekord, der eingestellt werden könnte, da die Reichweite und die Anzahl der Veranstaltungen so hoch wie nie zuvor ist.





Umlaufbahn von Ost bis West

Wieder beteiligen sich die Stadtteilzentren am Programm, um trotz Verlust der Stadtteilbibliotheken und in Kooperation mit benachbarten Schulen ein auch räumlich breit gefächertes Angebot zu ermöglichen. Der Bücherbus steht diesmal am Heinz-Fitschen-Haus. Hier können Kinder Comic- oder echt fliegende Wasserstoffraketen basteln oder sich als Astronauten oder Aliens schminken lassen. Liesa Stephanie Scholze wird dort ebenso lesen wie im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße. Im Jugendzentrum Westwerk wird Schauspieler und Stimmkünstler Rainer Rudloff für viel Action auf der Bühne und gespannte Ruhe im Publikum sorgen.

Grenzenlose Geschichten

Die generationenübergreifende Lesung im Seniorenheim lässt diesmal das Klassenzimmer fliegen und die multilinguale Lesung in Kooperation mit dem Städtepartnerschaftsbüro wird nicht nur Sprachgrenzen sprengen. Im Haus der Jugend lesen die Gewinner der beiden letzten Vorlesewettbewerbe und Autorin Tina Schick aus ihren Lieblings Science-Fiction-Büchern. Zudem sind dort Ausstellungen der Kunstkurse und der Holzwerkstatt zu sehen. Im Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink wird es ein Puppenspiel und ein Picknick im Garten geben, im Planetarium fliegen die Olchis zum Mond und als Kinderleseclub-Spezial lässt Bauchrednerin Tina Birgitta Lauffer in der Stadtbibliothek den Drachen Valentin zum Astronauten werden.