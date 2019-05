Osnabrück. Die erste Tanzwoche im Theater bietet vom 16.-22. Juni Highlights mit dem über 70-köpfigen Landesjugendballett der Staatlichen Ballettschule Berlin, dem Gastauftritt der Beijing Dance/LDTX aus Peking und der internationalen Tanzgala mit renommierten Kompanien.

Die erste Tanzwoche am Theater Osnabrück ist eine Idee von Mauro de Candia. Damit will der Tanzchef zum Ende der Spielzeit ein Zeichen setzen, wie er bei einem Pressegespräch im Theater sagte. Ein Zeichen für die wachsende internationale Vernetzung der Dance Company, aber auch für den engen Dialog mit Osnabrücker Förderern und Tanzpaten, der viele Veranstaltungen überhaupt erst möglich mache, so Manangerin und Tanzdramaturgin Patricia Stöckemann, die die Woche organisiert.

Die drei Paukenschläge der Woche sind zweifellos : 1. „The Contemporaries – Im Hier und Jetzt (Volume 2)“ am 17. Juni im Theater am Domhof. Dafür reisen 72 jugendliche Tänzerinnen und Tänzer vom Landesjugendballett an der Staatlichen Ballettschule Berlin an und tanzen Werke von Wayne McGregor („Far“), Marco Goecke („All log dem Day“), Mauro de Candia („Meninos“, das jetzt öfter nachgetanzt wird) und Gregor Seyffert („Bolero – Die Zukunft beginnt jetzt“), der die Ballettschule leitet. 2. „Selfless Selfie“ am 20.6. im Theater am Domhof: Mit diesem Stück vom Gastchoreografen Yuan-qing Wang gastiert im Rahmen eines Austauschprojekts erstmals die 14.köpfige Kompanie BeijingDance/LDTX in Osnabrück, Chinas erste Kompanie für zeitgenössischen Tanz in Peking.

Neues bei der Tanzgala

3. Die 7. Tanzgala am 22. Juni am Domhof: Die Gala eröffnet Beijing Dance/LDTX mit einem Stück aus der chinesischen Tanztradition. Zu den international renommierten Ensembles dieses nahezu ausverkauften Abends gehören wieder Martin Schläpfer mit seinen Tänzern vom Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg, das Miami City Ballet und das Stuttgart Ballett mit einem Solo von Edward Clug, dessen „Handman“ zum hiesigen „Bauhaus/Bolero“ gehört. Neu dabei sind die Dresden Frankfurt Dance Company, das Ballett Warschau unter Krzystof Pastor, Ballets Canadiens mit einer John-Cranko-Rekonstruktion und das italienische Aterbaletto. Die Dance Company schließt mit de Candias „Bolero“. Der komplette Abend „Bauhaus/Bolero“ ist am 18. Juni zu sehen.

Einen Einblick in die Geschichte des chinesischen Tanzes vermittelt das Symposium „Orient/Okzident“ am 21. Juni. „Endlich Tanz!“ am 16. Juni vereint eine Choreografie von Jugendlichen zum Thema Bauhaus und eine vom Jugendclub Tanz am Theater. Beim „Tanz der Generationen“ am 19.6. ist noch einmmal der Jugendclub, aber auch „Lebensfarben“ von den 18 älteren Tanzbegeisterten 60+ zu erleben. Und im „Open Windows VII“ am 21.6. kreieren Tänzer der Dance Company wieder eigene Choreografien.