Bad Iburg. Sybille Hermanns sowie zehn Studierende des Fachs Kunst an der Universität Osnabrück wurden von einem Kuratorenteam ausgewählt: Sie dürfen bis zum Ende des Jahres ihre Werke in Bad Iburg ausstellen.

Die Annäherung zweier Menschen mit malerischen Mitteln visualisieren? Das macht Franziska Jäger leidenschaftlich mit Acryl auf Leinwand. Die junge Frau studiert an der Universität Osnabrück Kunst und wurde im vergangenen Jahr für den Piepenbrock Kunstförderpreis nominiert. Das führte dazu, dass sie in die enge Wahl für ein besonderes Ausstellungsprojekt genommen wurde. „Alte Apotheke – Neue Kunst“ heißt die Kunstschau im Bad Iburger Schloss. In dem alten Gemäuer residiert der Landschaftsverband Osnabrücker Land (LVO), ein regionaler Kulturträger, der sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, junge Künstler aus der Region zu fördern. Aus diesem Grund startete Geschäftsführerin Susanne Tauss 2006 in Kooperation mit dem Fachbereich Kunst der Universität die Doppelausstellung in historischer Kulisse. Jeweils ein renommierter Künstler aus der Region wird mit mehreren Arbeiten ausführlicher präsentiert und einer Auswahl von studentischen Exponaten entgegengestellt.

Distanz für die richtige Wirkung

Sybille Hermanns ist die Künstlerin, auf die die Wahl in diesem Jahr fiel. Und so sind ihre ungemein leuchtenden, farbintensiven Fantasielandschaften im Erdgeschoss der alten Hofapotheke zu sehen, dort, wo die Räume ein bisschen größer sind, sodass man Hermanns Bilder aus der Distanz betrachten kann, die sie zur Entfaltung ihrer faszinierenden Wirkung benötigen. Die Künstlerin lässt sich auf Reisen durch die Welt zu ihren oft großformatigen Arbeiten inspirieren. So kommen Farbwirkungen zustande, die an die Leuchtkraft des Lichts und der Natur an fremden Gestaden erinnern.

Vielfalt studentischer Arbeiten

Stilistisch höchst unterschiedlich erweisen sich dagegen die studentischen Arbeiten, die in zwei Räumen im Residenzflügel des Iburger Schlosses sowie in den oberen Stockwerken der alten Hofapotheke zu sehen sind. Hier die bereits erwähnten Studien „Über die Liebe“, dort die von enormer Dynamik gekennzeichneten Pferdeabbildungen, die als „Rossbändiger“ und „Löwenkämpfer“ von Karina Bedenbecker gemalt wurden. Abstrahierte Masken, Architekturstudien, von Streetart beeinflusste Mixed Art und auf der Leinwand schwebende Objekte hat Kuratorin Sigrun Jakubaschke-Ehlers darüber hinaus ausgewählt, um sie in den Lichtdurchfluteten, großen Räumen zu präsentieren.

„Die alte Hofapotheke werden wir demnächst wohl nicht mehr für eine solche Ausstellung nutzen können, weil der Landschaftverband dort auszieht. Aber ich hoffe, auch in den nächsten Jahren hier im Residenzflügel des Schlosses Kunst zeigen zu können“, erklärte Cristina von Pozniak-Bierschenk vom Staatlichen Baumanagement Osnabrück-Emsland, die quasi als Hausherrin die diesjährige Ausstellung offiziell eröffnete.

Schloss Iburg, Hofapotheke: „Alte Apotheke – Neue Kunst“. Doppelausstellung mit Arbeiten von Sybille Hermanns sowie von zehn Studierenden des Fachs Kunst an der Universität Osnabrück: Karina Bedenbecker, Lena Brüner, Giang Dang, Pia Dittmann, Lena Engelhorn, Franziska Jäger, Anna Oeldig, Jan Schäffer, Janina Wenke und Laureen Wittköpper. Bis 11. Dezember. Mo. bis Fr. 9-12 Uhr und auf Anfrage unter Tel. 05403 – 724 550