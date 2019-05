Osnabrück. Für Musikinteressierte ist es eine echte Herausforderung: Allein das Programmheft zum Deutschen Musikfest ist 88 Seiten dick: Von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, geben 300 Orchester 450 Konzerte. Für alle, die sich das wälzen des Programmheftes sparen wollen: Hier ist eine Orientierungshilfe – natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Angebot für Familien

Für Familien bietet sich besonders am Donnerstag um 14 Uhr ein Besuch an. Beim Familienkonzert „Florentines Reise“ im Theater am Domhof spielt die Sächsische Bläserphilharmonie. Kein Kind darf ruhig sitzenbleiben, alle müssen mithelfen, dass Florentine ihr Abenteuer besteht.



Ansonsten ist an allen Tagen das Haus der Jugend Anlaufpunkt für Familien. Dort bietet die Musik- und Kunstschule mit dem Festival „Mittendrin“ kostenlose Aktionen, Aufführungen und Workshops.

Für Spontane

Wer eher spontan veranlagt ist, lässt sich einfach durch die Stadt treiben. Überall finden Platz- und Unterhaltungskonzerte statt. Und ja, in der Stadt werden Menschen in Trachten Marschmusik spielen. Schließlich gehören auch Polka und Walzer zu einem Blasmusikfestival dazu. Aber die 14 500 Musiker haben viel mehr zu bieten. Und das werden sie an diesen Tagen auch zeigen beziehungsweise jören lassen. Nahezu jede Musikrichtung wird in der Stadt zu hören sein.

Für Ambitionierte

An den Wettbewerben und Wertungsspielen nehmen Orchester und Ensembles aus vielen Regionen Deutschlands teil, die intensiv proben und sich an der Interpretation sinfonischer Orchesterliteratur messen. Die Wettbewerbe finden Freitag und Samstag öffentlich zugänglich in der Schulen der Innenstadt, der OsnabrückHalle, der Schlosswallhalle und im Alando-Palais statt.

Für Tolkien-Fans

Etwas Besonderes ist die deutsche Erstaufführung von „Rückkehr nach Mittelerde“ des Landesblasorchesters Baden-Württemberg am Samstag ab 20 Uhr in der OsnabrückHalle. Johann de Mej hat sich als Komponist und Arrangeur internationale Anerkennung erworben. Die Sandkünstlerin Colette Dedyn entwirft dazu live zur Musik Sandbilder und übersetzt damit die Musik von „Herr der Ringe“. Die Sprache ist übrigens elbisch.

Zahlreiche auch kostenlose Konzerte

Konzertliebhaber werden an der Bläserphilharmonie Aachen ihre Freude haben. Das Blasorchester tritt am Samstag, 1. Juni, um 14 Uhr im Alando Ballsaal auf. Etwas Besonderes ist auch das 360-Grad-Konzert am Freitagabend ab 21.30 Uhr auf dem Markt. Es erzählt die Geschichte der Blasmusik mit Instrumenten, Licht und Laser. Freitag treten Tillmann Dehnhardt und Andreas Hofmeir in der Lagerhalle auf. Erst bringt Dehnhardt von 19 bis 20 Uhr sein skurriles Ein-Mann-Orchester mit seiner Flöte auf die Bühne, dann folgt um 21 Uhr Andreas Martin Hofmeir mit seinem Musikkabarett. Hofmeir hat als erster Tubist überhaupt den ECHO Klassik als „Instrumentalist des Jahres“ gewonnen. Er tritt zudem am Samstag, um 18 Uhr mit dem Polizeiorchester Bayern im Theater auf. Beide – Dehnhardt und Hofmeir – sind Botschafter des Festes. Beide beherrschen ihr Instrument perfekt – und nehmen trotzdem alle mit, die nicht über ein Studium der klassischen Musik verfügen.

Für Party-Fans

Nicht zuletzt ist das Musikfest auch etwas für die Partygänger, für alle, die feiern und Spaß haben wollen. Dafür steht zum Beispiel die Big Band der Bundeswehr. Sie spielt am Samstagabend ab 21 Uhr auf dem Domvorplatz.

Viel Spaß macht auch am Donnerstagabend die Blassportgruppe, die ab 21 Uhr unter dem Titel „Funky New Orleans“ auf dem Markt spielt. steht alles andere aber keine traditionelle Blasmusik auf dem Programm. Für beide Konzerte ist der Eintritt frei.

Und wem das alles immer noch nicht reicht, kann sich dann beim Nachtschwärmerprogramm ins pralle Leben stürzen.

Das ganze Programm im Internet auf www.deutsches-musikfest.de/gesamtprogramm. Eröffnung am Donnerstag um 12 Uhr auf dem Marktplatz. Berichte, Bilder und Hintergrundinformationen finden Sie hier.