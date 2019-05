Osnabrück. Universität und Hochschule Osnabrück laden am Dienstag, 4. Juni, zum gemeinsamen Hochschulinformationstag 2019 ein. Angeboten werden mehr als 200 Einzelveranstaltungen wie Vorträge und Führungen durch Labore und Bibliotheken.

Der Hochschulinformationstag (HIT) richtet sich an Schüler, Abiturienten und andere Absolventen, die sich zum Beispiel in Orientierungsphasen und Freiwilligendiensten befinden. Aber auch für Studenten, die Zweifel am gewählten Fach haben, oder für Berufstätige mit Studienwunsch bietet der HIT Gelegenheit, sich umfassend zu informieren.



Kostenlose Shuttlebusse im Einsatz

Veranstaltungsorte sind das Schloss und weitere Gebäude in der Osnabrücker Innenstadt, der Campus Westerberg sowie der Caprivi-Campus. Hier stellen beide Hochschulen aus dem großen Angebot von rund 280 verschiedenen Studiengängen insbesondere ihre Bachelor-Studiengänge vor, die Studieninteressierten als Erststudium offen stehen. Aber auch zu übergreifenden Themen wie Studienwahl, Studienfinanzierung oder Hochschulzulassung beantworten Fachleute vor Ort die Fragen der Teilnehmer. Zwischen den drei Standorten pendeln zwischen 8.30 und 15 Uhr kostenlose Shuttlebusse mit der Anzeige "Sonderfahrt HIT Hochschulen".

Download-Tipp: die HIT-Broschüre 2019 mit dem vollständigen Programm (PDF; 1,5 MB)



Begrüßung durch das Präsidium

Im Gebäude 66, Raum E33 (Barbarastraße 12) begrüßt Hochschulpräsident Andreas Bertram die Besucher um 8.30 Uhr. Zur selben Zeit heißt in der Aula der Universität (Neuer Graben 29) die Uni-Vizepräsidentin Martina Blasberg-Kuhnke die Gäste willkommen.

Im Anschluss geben Professoren sowie Studenten und Beschäftigte Auskunft über das Studium an den beiden Hochschulen in Osnabrück und auf dem Campus Lingen der Hochschule Osnabrück. Insgesamt bietet der von der Zentralen Studienberatung Osnabrück (ZSB) organisierte Hochschulinformationstag mehr als 200 Einzelveranstaltungen wie Vorträge und Führungen durch Labore und Bibliotheken an. Auf zwei Infomärkten stellen sich Studiengänge, Fakultäten sowie Service- und Beratungseinrichtungen vor.

Ein weiterer Hochschulinformationstag findet am 21. November 2019 statt.