Osnabrück. Wie können wir Vertrauen gewinnen in die Entscheidungen eines selbstfahrenden Autos? Um diese Frage dreht sich ein Mitmach-Experiment der Universität Osnabrück, das zurzeit auf dem Ausstellungsschiff "MS Wissenschaft" zu sehen ist. In diesen Tagen geht der Kahn in unserer Region vor Anker.

Selbstfahrende Autos sind eins der größten Versprechen, wenn es um die Zukunft geht. Mit ihrer künstlichen Intelligenz (KI) sollen sie Verkehrsunfälle verhindern, Staus reduzieren, die Umwelt schonen, das Reisen erleichtern – alles besser und zuverlässiger, als wir fehlbare Menschen es je könnten. Allein: Das Misstrauen in die Technik ist bei vielen groß.

Virtuelle Realität an Bord

Wie lässt sich das ändern? Wie müssen autonome Fahrzeuge beschaffen sein, damit Nutzer sich darin rundum sicher fühlen? Am Osnabrücker Institut für Kognitionswissenschaft (IKW), wo informationsverarbeitende Prozesse im Gehirn erforscht und zur Entwicklung von KI genutzt werden, suchen Forscher darauf eine Antwort. "Westdrive" nennt sich dieses buchstäblich wegweisende Projekt. Herzstück ist ein Experiment, das Besucher des Ausstellungsschiffs "MS Wissenschaft" jetzt hautnah erleben, besser gesagt: erfahren können. Denn im Mittelpunkt des Versuchs steht die Fahrt mit einem sprechenden Auto.

Was ist die "MS Wissenschaft"? Die "MS Wissenschaft" ist ein Binnenfrachter, der seit Anfang der 2000er-Jahre regelmäßig als Mitmach-Ausstellungsschiff im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft genutzt wird. In diesem Jahr dreht sich an Bord alles um das Thema "Künstliche Intelligenz". Mitte Mai legte das gut 100 Meter lange Schiff in Berlin ab zu einer mehrmonatigen Rundreise durch Deutschland und Österreich. Dabei geht es auch in Minden (4. bis 6. Juni, Schlagde am Fischertor) und Münster (21. bis 25. Juni, Stadthafen/Höhe Kunsthalle) vor Anker. Das Exponat der Uni Osnabrück wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aus vielen Bewerbern ausgewählt. Insgesamt stellen knapp 30 Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf der "MS Wissenschaft" aus.

Reihenweise Beinahe-Unfälle

Dazu steigen die Probanden in einen ausrangierten, quer in der Mitte durchgeschnittenen VW Golf, dessen Heck durch ein Info-Terminal ersetzt wurde, setzen sich eine Spezialbrille auf und tauchen damit ein in eine virtuelle Welt, die ihr Vertrauen in künstliche Intelligenz auf eine harte Probe stellt: Denn nicht alle 150 Fahrzeuge und 655 Fußgänger in dieser Computerstadt halten sich an die Regeln. Vielmehr erwartet die Versuchspersonen ein Horrortrip mit mehreren Beinahe-Unfällen.

Taxifahrer versus Roboter

Doktorand Maximilian Wächter erklärt: "Es gibt drei kritische Verkehrssituationen: Mal kreuzt ein Jogger verbotenerweise die Fahrbahn, mal betritt ein Mann unachtsam die Straße, mal nimmt ein anderes Auto dem Testwagen die Vorfahrt."

Dabei ist die Ausgangslage für die menschlichen Beifahrer in jeder Runde anders: Entweder sitzt ein virtueller Taxifahrer am Steuer, der alle Gefahrensituationen kommentiert. Oder es lenkt ein autonomes Fahrzeug, das im einen Durchgang schweigt und im anderen sein Verhalten erklärt – wie im folgenden Video zu sehen.







Forscher messen Augenbewegungen

Wie sehr jedes einzelne Szenario die Versuchspersonen stresst, wollen die Osnabrücker Forscher auf der "MS Wissenschaft" herausfinden, indem sie die Blickrichtung der Insassen erfassen, außerdem ihr ungefähres Blickfeld und die Kopfposition während der Fahrt. Dahinter steckt die Annahme, dass wer dem Fahrer vertraut, weniger auf den Verkehr achtet, sondern mehr auf die Bäume und Häuser in der Umgebung. Zusätzlich sollen die Teilnehmer am Ende des Experiments einen Fragebogen ausfüllen.



Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

"Wir gehen davon aus, dass die Probanden dem Taxifahrer am meisten vertrauen und dem stummen selbstfahrenden Auto am wenigsten", sagt Wächter. Das autonome Fahrzeug mit der selbsterklärenden KI befinde sich vermutlich "irgendwo in der Mitte, bestenfalls nah am Taxifahrer".



Was die Wissenschaftler mit dem Experiment zeigen wollen? Dass wir Menschen uns auf eine künstliche Intelligenz kaum verlassen können, solange ihr Handeln nicht nachvollziehbar ist. Dazu Professor Gordon Pipa, Leiter der Forschungsgruppe Neuroinformatik am IKW:

"Nur wenn eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, ihre Entscheidungen wie ein Mensch zu erklären, können wir als Gesellschaft Vertrauen in die Systeme gewinnen."