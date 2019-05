Osnabrück. Auf und abseits der Rennstrecke hat das Osnabrücker Seifenkistenrennen des Gemeinschaftszentrums Ziegenbrink einiges zu bieten. Am Donnerstag, 30. Mai, gibt es rund um das Zentrum am Hauswörmannsweg 65 ein Programm für die ganze Familie – unter anderem ein besonderes Nachbarschaftsduell.

Wie die Stadtverwaltung in einer Presseinfo mitteilt, sollen Rennteilnehmer bereits früh vor Ort sein. Zwischen 8 und 9 Uhr müssen sich die Teilnehmer am Start melden. Ab 8.30 Uhr werden die Seifenkisten ein letztes Mal inspiziert und es gibt einen abschließenden Bremstest, ehe die Fahrer sich in die Startaufstellung begeben.

Lila-Weiß gegen Blau-Weiß

Der erste Wertungslauf aller Klassen beginnt um 10 Uhr. Um 11 Uhr wird Bürgermeister Uwe Görtemöller die Aktiven sowie die Zuschauer am Streckenrand begrüßen und das Rennen offiziell eröffnen. Der zweite Wertungslauf beginnt dann um 11.30 Uhr. Beim Promirennen, das um 13 Uhr startet, kommt es unter anderem zum Duell Sportfreunde Lotte gegen VfL Osnabrück – für Lila-Weiß geht VfL-Profi Alexander Dercho an den Start. Ganz neu: Wer das Rennen gewinnt, erhält einen Wanderpokal. Um 14 Uhr und um 15.30 Uhr stehen der dritte und vierte Wertungslauf auf dem Programm, ehe um 17 Uhr feststeht, wer die Gewinner des Seifenkistenrennens 2019 sind.

Buntes Rahmenprogramm

Auf den Bühnen neben der Strecke und im Garten des Gemeinschaftszentrums gibt es während des Rennens ein vielfältiges Programm. Die Show „Lille von A bis Zirkus“ wird um 12 Uhr auf der Bühne an der Strecke und um 13 und 15 Uhr auf der Bühne im Garten aufgeführt. Beos Spielbühne präsentiert sich um 12.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr an der Strecke, wo es um 13 und 15 Uhr die Zappeltiershow geben wird.

Zwei Autogrammstunden mit Fußballern wird es auf der Bühne im Garten geben. Um 12 Uhr stehen dort die Sportfreunde Lotte für Autogramme zur Verfügung, um 14 Uhr erfüllen Spieler des VfL Osnabrück Autogramm- und Fotowünsche. Um 16 Uhr treten Frank und seine Freunde auf der Bühne auf, wo ab 16.30 Uhr die Vorbereitungen auf die Siegerehrung in den Klassen Junior, Senior und Oldie beginnen.

Spielefest auf dem Spielplatz

Während des gesamten Rennens veranstaltet das Gemeinschaftszentrum auf dem Spielplatz ein Spielefest. Auf dem Parkplatz können junge und ältere Kicker ihre Schussgeschwindigkeit messen lassen. Zudem können sich die Besucher auf einer Hüpfburg, einer Rollenrutsche, beim Bungee Run sowie auf einem Bungee Trampolin austoben.

Während des Rennens wird der Hauswörmannsweg nach Angaben der Stadtwerke Osnabrück ab Mittwoch, 29. Mai, ab 18 Uhr bis Donnerstag, 30.Mai, circa 22 Uhr zwischen Magdalenenstraße und Mercatorstraße gesperrt.

Die Linie 51/52 wird in beiden Richtungen wie folgt umgeleitet: