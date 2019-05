Osnabrück. Stärker als in Gesamtdeutschland hat die CDU im Landkreis Osnabrück abgeschnitten. Dennoch bedeuteten 36,1 Prozent einen heftigen Rückgang von 10,3 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren. Das beachtenswerteste Ergebnis erzielten aber die Grünen.

In Jubelstürme dürften die Christdemokraten trotz des großen Abstands zu Platz zwei nicht ausgebrochen sein. Denn es ist der dritte Ergebnisrückgang in Folge. 2004 hatten sie noch 57 Prozent aller abgegebenen Stimmen erhalten. Danach ging es über 51,1 Prozent (2009) auf 46,3 (2014) Prozent. Christdemokratische Hochburgen bleiben die Samtgemeinde Neuenkirchen (57,5 Prozent), Glandorf (51 Prozent) und Bad Laer (48,2). Am schlechtesten schnitt die CDU in Bramsche ab (24,5 Prozent). Nur dort blieb sie auch hinter der SPD.



Sozialdemokraten unter 20 Prozent

Die Grünen haben auch im Landkreis die SPD auf Platz drei verwiesen. Knapp war es, aber die Grünen hatten schlussendlich mit 22,5 Prozent 2,6 Prozentpunkte mehr als die Sozialdemokraten (19,9). In 16 von 21 Kommunen im Landkreis lagen die Grünen vor der SPD. Das mag angesichts des Bundestrends wenig überraschen. Führt man sich aber die Zahlen von 2014 vor Augen, so zeigt sich die – je nach Perspektive dramatische oder erfreuliche – Entwicklung. Damals lagen 21,1 Prozentpunkte zwischen den beiden Parteien. Wohlgemerkt: Die SPD war mit 30,3 Prozent klar vorne, die Grünen blieben einstellig (9,2 Prozent). Doch die zunehmende Diskussion um die Umweltpolitik scheint im Landkreis sogar noch etwas mehr verfangen zu haben als im Bund. Diese Einschätzung äußerten auch die Grünen-Landratskandidatin Anna Kebschull und der SPD-Bundestagsabgeordnete Rainer Spiering. „Die Fridays-for-Future-Bewegung hat den Grünen Luft unter die Flügel gegeben“, so Spiering. Auffallend grün wählten Bissendorf (26 Prozent), Hasbergen (25,8) und Melle (25). Die SPD kam außer in Bramsche noch in der Samtgemeinde Artland und in der Samtgemeinde Fürstenau auf verhaltnismäßig gute Werte (23,6 und 23,5).

AfD nur halb so stark wie im Bund

Die AfD ist auch im Landkreis viertstärkste Partei bei der Europawahl. Allerdings ist ihr Stimmenanteil mit 5,6 Prozent nur etwas mehr als halb so hoch wie im Bund. Über diesem Schnitt (aber immer noch weit unter Bundesschnitt) lagen Belm und Bad Rothenfelde (jeweils acht Prozent) und Dissen (7,8). Unter fünf Prozent liegen alle weiteren Parteien. Die FDP erzielte 4,98 Prozent, die Linke 3,1 Prozent. An der Spitze der Sonstigen steht auch im Landkreis die „Partei“ mit dem in Osnabrück aufgewachsenen Spitzenkandidaten Martin Sonneborn (1,9 Prozent).