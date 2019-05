Osnabrück. Am Tag der Europawahl spielte die Neue Hofkapelle Osnabrück ein dazu passendes, internationales Programm.

Im Grunde ist das Programm nicht ungewöhnlich für die Neue Hofkapelle Osnabrück: Fünf barocke Konzerte, Sonaten und Ouvertüren von bekannteren und unbekannteren Meistern. Doch am Tag der „Schicksalswahl“ stellt man es unter das Motto „Europa!“

Tatsächlich gab es vor etwa 300 Jahren in der Musikwelt Europas ausgeprägte Nationalstile (heute allerdings nur für Experten erkennbar), doch andererseits funktionierte der musikalische Austausch zwischen den Nationen, ganz ohne Schengen und EU, offenbar bestens. Sogar die Briten scheinen sich damals für den Kontinent interessiert zu haben, jedenfalls reisten einige der in Madrid entstandenen Cembalosonaten des Italieners Domenico Scarlatti bis ins nordenglische Newcastle upon Tyne, wo sie von Charles Avison instrumentiert und zu Konzerten zusammengestellt wurden. Das dritte davon bildet mit seinen vergleichsweise wuchtig gesetzten Moll-Klängen den besonders zündenden Höhepunkt der ersten Konzerthälfte, überdies beeindruckt darin Violinistin Zsuzsanna Czentnar mit virtuosen Soli.

Nach der Pause berichten Christian Heinecke und Georg Knauer zunächst von den Fortschritten, der neu zu bauenden Barockgeige, das lockere Gespräch erregt im Publikum viele Lacher. Der Hals samt Schnecke und Wirbelkasten ist inzwischen am Rumpf befestigt, der „Weißbau“ damit fertig. Georg Knauer hat ihn mitgebracht und zeigt ihn stolz dem Publikum. Es fehlen dem Instrument jetzt noch Lack und Saiten.

Musikalisch stehen in der zweiten Konzerthälfte noch zwei ausgesprochene Individualisten auf dem Programm, zunächst Georg Muffat, im Programmheft als europäischer Kosmopolit vorgestellt. Zwei Oboen erhöhen den Reiz seiner Sonata II in g-moll, die besonders durch ihre zahlreichen Grave-Sätze gekennzeichnet ist.

Georg Philipp Telemanns Ouvertürensuite 55:B5 schließlich ist unter dem Titel „Les Nations“ oder „Die Völker“ bekannt. Telemann hat darin, wie er es gerne tat, höchst charakteristische Sätze recht humorvoll zusammengestellt. Besonders auffällig geben sich die Türken, die Telemann ziemlich robust darstellt, ebenso die Russen, genauer die Moskauer, die sich musikalisch über einem einfachen Dreitonmotiv im Bass entfalten.

Auch bei diesem letzten Konzert der Saison präsentierte die Neue Hofkapelle alle Werke in nuancierter, besonders dynamisch klar gestalteter Interpretation.