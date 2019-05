Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Fritz Brickwedde (r.) war das Ergebnis des Bürgerentscheids, dass er hier mit seinen Fraktionskollegen (v.l.) Christoph Bertels, Ingo Dauer und Chrstian Münzer diskutiert, absehbar. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Es war ein erwartetes Ergebnis: CDU und FDP, namentlich ihre Fraktionsführer Fritz Brickwedde und Thomas Thiele, machten aus ihrem Herzen keine Mördergrube. „Ich habe mit keinem anderen Resultat gerechnet“, so Brickwedde am Wahlabend in der Lagerhalle nachdem für den Bürgerentscheid über eine kommunale Wohnungsgesellschaft etwa ein Drittel aller Wahlbezirke ausgezählt war.