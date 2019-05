Osnabrück . 72 Stunden. 4320 Minuten. 259200 Sekunden. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ lief die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BKDJ) von Donnerstag, 23. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, bundesweit zum zweiten Mal. Insgesamt machten über 85.000 Engagierte aus katholischen Jugendverbänden aber auch Schulklassen, Jugendeinrichtungen und anderen Gruppen mit.

Aus dem BDKJ-Diözesanverband Osnabrück und der Katholische Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB) im Bistum Osnabrück hatten sich über 120 Aktionsgruppen angemeldet. Sie setzten jeweils drei Tage lang ein soziales Projekt in ihrer Nähe um. Ihr Anliegen: Jugendliche sollen die Zukunft ihrer Gesellschaft aktiv mitgestalten.

In der Region klappte das ganz hervorragend, Dutzende Gruppen schlossen sich dem Aufruf an und spuckten in die Hände. Was die Aktionsgruppen innerhalb der 72 Stunden vollbringen wollten, blieb den Jugendlichen und Kindern überlassen: Von der Idee über die Planung bis zur Durchführung hatten sie alles selbst in der Hand. Andere Gruppen wiederum entschieden sich für eine Überraschungsvariante: Sie bekamen eine Aufgabe gestellt, die sie vorher nicht kannten. Erst mit dem Startschuss der Aktion wurde ihnen durch einen Paten ihre konkrete Aufgabe mitgeteilt.

Ob nun geplant oder spontan: Hunderte Jugendliche in Stadt und Landkreis Osnabrück engagierten sich auf unterschiedliche Art und Weise für ihr jeweiliges Projekt. Ob nun eine neue Bobby-Car-Strecke für den örtlichen Kindergarten, die Errichtung einer Schutzhütte oder das Anlegen eines Wassertretbeckens – die Vielfalt der Ideen und Projekte konnte sich sehen lassen.

„Uns schickt der Himmel – die 72-Stunden-Aktion des BDKJ“ fand 2019 zum zweiten Mal bundesweit statt. Neben katholischen Jugendverbänden waren auch Schulklassen, Jugendeinrichtungen und andere Gruppen angesprochen. Angemeldet hatten sich rund 3300 Gruppen – übrigens auch aus Südamerika, Afrika und Asien.

Wallenhorst

In Wallenhorst wurden die Kolpingjugend, die Messdiener und die Christliche Arbeiterjugend (CAJ) aktiv: Sie legten im Garten des Altenheim St. Josef Hand an. „Hier war alles Gestrüpp“, so Tobias Düing, und Jacob Albers fügte mit Blick auf ein neu gestaltetes Beet hinzu: „Das war hier alles verwildert.“ Die Bewohner und die Schwestern des Altenheims St. Josef hatten sich einen Parcours für die Sinne gewünscht. Damit sie nicht nur etwas zum Gucken, sondern auch zum Hören, Fühlen und Schmecken haben, pflanzten die jungen Leute unter anderem Johannisbeeren und legten einen Wasserlauf an. „Der Wasserlauf war das Schwierigste“, berichtete Florian Schulze. Zum Verweilen richteten die Teilnehmer der 72-Stunden-Aktion zudem Gartenbänke wieder her und versahen diese mit neuen Armlehnen. Außerdem bauten sie eine Bummelbank, die ebenfalls auf der Wunschliste gestanden hatte. Und die Jugendlichen strichen einen Gartenpavillon neu. Besonders stolz waren sie auf „Fridolin“. „Dazu haben die Mädchen Florian überredet als sie gemeinsam Blumen kaufen waren“, erklärte Vera Wulftange grinsend und zeigte auf einen Deko-Frosch mit LED-Leuchten als Augen.

Voxtrup

Eine Rasenfläche hinter der Kirche St. Antonius Kirche und der Tagespflege in Voxtrup verschönerten die Gruppenleiter der gleichnamigen Gemeinde. Pastor und BDKJ-Diözesanpräses Daniel Brinker betonte in Bezug auf die Aufgabenstellung: „Wir wollten nichts machen, was zum Tagesgeschäft gehört.“ Auch wenn es genug Ideen gegeben hätte. Deshalb haben die Voxtruper Gruppenleiter eine zuvor mit einer Hecke umgebenen Fläche zur Wiese hinter der Kirche geöffnet. „Wir haben ein Großteil der Hecke weggenommen. Dabei hatten wir Glück, dass wir einen Bagger hier hatten“, berichtete Lias Elstro: „Außerdem haben wir Pflanzen beim Pastor im Garten aus- und hier wieder eingebuddelt. Hoffentlich gehen die auch an.“ Mit den neuen Pflanzen verschönerten die Jugendlichen eine von ihnen neu geschaffene, gepflasterte Fläche mit Feuerschale. Unterstützt wurden sie dabei unter anderem von Dirk Schnieber. „Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir schon eine Feuerschale haben, bauen wir auch noch was zum Sitzen“, so Elstro weiter. Die von den Jugendlichen noch spontan gebauten Sitzmöbel aus alten Paletten wurden am Sonntagmittag nach dem Gottesdienst gleich eingeweiht. Denn Brinker ließ es sich nicht nehmen, sie im Kreis der Gemeindemitglieder einzuweihen. Auch eine weitere spontan umgesetzte Idee kam gut an: Ein Spielfeld für Wikinger-Schach.

Anzeige Anzeige

Sutthausen



In Sutthausen profitieren die Kinder des Katholischen Kindergarten Maria Königin des Friedens von der 72-Stunden-Aktion. Die 22 Jugendlichen der Katakombe Sutthausen von zwölf bis 21-Jahren, die an der Aktion teilnahmen, verteilten unter anderem zwei Kipplader-Ladungen voll Rindenmulch unter den Geräten des Kita-Spielplatzes. „Die Kita-Kinder haben uns riesig geholfen und kamen alle mit ihren kleinen Lkw an. Die waren total begeistert“, berichtete Katharina Retemeyer. Davon abgesehen hatten die Jugendlichen von einer Vorschlagsliste noch neue Beschäftigungsmöglichkeiten ausgewählt und gebaut, unter anderem Vogelhäuser, ein Insektenhotel und zwei Hochbeete. Damit die kleine Kita-Kinder sehen können, was in den Beeten wächst, bauten die jungen Leute extra kleine Trittbretter und bastelten Schilder mit Bildern. Besonders schwierig zu bauen, war eine Matschanlage waren sich Rebecca Negwer, Peter Holthaus, Tabea Hüsing und Linus Schürmann einig. „Die mussten wir vorher auch noch konstruieren“, so Hüsing. Allerdings waren die Jugendlichen nicht alleine: „Die Unterstützung war gigantisch“, erklärten sie. Sowohl, was die Verpflegung als auch helfende Hände anging, hätten sich viele Gemeindemitglieder eingebracht.





Belm



Die junge Gemeinde CJG Belm machte ebenso wie die Sutthauser zum ersten Mal bei der 72-Stunden-Aktion mit. Die 25 jungen Leute zwischen 16 und 25 Jahren arbeiteten direkt vor dem Pfarrheim an der Lindenstraße. Wie alle anderen Gruppen auch, wussten sie bis zum Aktionsstart nicht, welche Aufgabe sie bekommen würden. Diese entsprach dann jedoch ganz ihren Wünschen: Sie erneuerten den Grillplatz vor dem Pfarrheim. Unter anderem pflasterten die jungen Leute eine Terrasse, auf der der Grill steht, sowie einen neuen Weg. „Damit ist der Grillplatz jetzt auch barrierefrei“, freute sich Lou Wellendorf, und er fand zudem: „Die 72-Stunden-Aktion ist eine coole Idee.“ Aufgrund des vorgegeben Rahmen von BDKJ und KLJB und der abgestimmten Werbemaßnahmen sei es wahrscheinlich recht einfach gewesen Unterstützung zu erhalten. So stellte eine Belmer Firma beispielsweise eine Rüttelmaschine für das Pflastern zur Verfügung, und die ganze Gemeinde stand hinter der Aktion. Was die handwerklichen Arbeiten anging, hatte Wellendorf festgestellt: "Es war schon von Vorteil, dass viele der jungen Leute einen Handwerksberuf ausüben."

Eversburg



Im Gemeindehaus der katholischen Liebfrauen Gemeinde in Eversburg waren rund 20 Gruppenleiter in Aktion: Sie gestalteten den Jugendraum komplett neu. Dazu gehörte, dass sie zwei Wände strichen. Eine rote Wand und ein Graffiti mussten weichen, stattdessen sind die Wände nun in Blau und Weiß gehalten. Außerdem flogen die alten, 80-er Jahre Sofas raus. Eines davon fand im Spieleraum nebenan eine neue Heimat. Als neue Sitzgelegenheit bauten die jungen Leute aus Paletten eine Sitzlandschaft. Zudem blieben noch Platten für eine Theke übrig, und die Gruppenleiter strichen den alten Couchtisch neu. "Wir haben versucht, so viel wie möglich zu upcyceln und wiederzuverwenden", berichtete Cederik Fritz, und Lea Breuer antwortete auf die Frage, ob die Gruppenleiter gute Handwerker seien: "Wir hatten einen, der konnte es richtig. Alle anderen haben auf Anweisung gearbeitet." Während der Jugendraum am Ende der Aktion um 17.07 Uhr völlig anders ausschaute als 72 Stunden zuvor, hatten die jungen Leute im Spieleraum vor allem zu Pinsel und Farbe gegriffen: Sie hatten unter anderem eine Wand, die Heizkörper und einen Schrank weiß gestrichen. Außerdem sorgten sie mit einer neu angestrichenen Tafel und aufgehängten Ferienlager-Bannern für eine neue Dekoration.





Wallenhorst

Ebenfalls in Wallenhorst aktiv: Die Katholische Landjugend Wallenhorst. Ihr Einsatzbereich war die Hollager Mühle, genauer gesagt der Bereich vor dem schon bestehenden Außenaltar. Dieser war am Ende der 72-Stunden-Aktion nicht mehr wieder zu erkennen, wie Fotos vom Ursprungszustand bewiesen. Anstelle einer unebenen Wiese und schon länger nicht mehr geschnittenen Büschen und Bäumen, gibt es dort nun einen definierten und barrierefreien Kirchenbereich mit festen Bänken. 45 Mitglieder der Landjugend hatten dafür jeweils bis in die Nacht gearbeitet. Ihr Vorteil: "Wir hatten fast alle Gewerke dabei, unter anderem eine Tischlerin und einen Zimmermann", erklärte Dirk Flegel. Alle anderen hätten ebenfalls handwerkliches Geschick bewiesen, und beispielsweise die Landwirte der Truppe schweres Gerät bereit gestellt. Kniffelig seien die Kantensteine der neuen, gepflasterten Wege gewesen sowie das Festlegen der richtigen Höhenmaße für die Wege und Flächen. "Außerdem waren die Wahlen eine Herausforderung", berichtete Michael Kröger: "Wir haben uns heute morgen früh zum Arbeiten getroffen und sind dann zwischendurch alle noch zum Wählen gefahren."





Gellenbeck

In engagierter Coproduktion gingen in Hagen-Gellenbeck die Katholische Jugend Gellenbeck und die Landjugend Sudenfeld an die Arbeit. Auf der Sportanlage „Im Stern“ errichteten sie eine Schutzhütte, die allen Wetterkapriolen standhält. Zur Bewegung in der Natur lädt zudem nun mit Schwebebalken, Hüpfpollern, Slackline und weiteren Stationen der Naturlehrpfad im nahegelegenen Wald ein. „Die Jugendlichen waren richtig motiviert und haben toll gearbeitet“, freute sich Jugendpflegerin Marina Feld. Dank kam von Bürgermeister Peter Gausmann und auch vom Vorsitzenden der Spvg. Niedermark, Norbert Niemeyer. Deren Sportler freuen sich besonders über die neue Hütte.







Kloster Oesede

Ambitionierte Bobbycar-Piloten gehen dank der 72-Stunden-Aktion nun in Kloster Oesede auf die Rennstrecke. Am Kindergarten St. Maria gestaltete die Katholische Jugend eine Bobbycar-Strecke mit Verkehrsschildern und „Garage“ für die kleinen Flitzer. Bis spät in die Nacht hinein wurde zum Teil bei Scheinwerferlicht Schotter ausgekoffert ausgekoffert, die Bahn in Form einer liegenden Acht gepflastert, gebaut und bepflanzt. Ein großes Lob kam angesichts der Tatkraft der Jugendlichen von Reiner Többen, gemeinsam mit Ulli Weber V-Mann der Aktion: „Alle in einen Bus stecken und nach Berlin fahren – dann könnte noch heute Abend der erste Flieger auf dem neuen Flughafen landen.“







Bad Iburg

Gleich an sechs Stellen krempelten unter dem Kürzel "KoLaJu" Jugendliche der Kolpingjugend Glane, der Landjugend Glane und der Jugendleiterrunde St. Clemens die Ärmel hoch: Sie erweiterten den Sandkasten am Kinder- und Jugendtreff Flavour, bauten eine Gerätehütte am Lunapark in Glane, überarbeiteten den Innenhof am Gymnasium, die Hütte am Kindergarten in Sentrup und die „Buntstifte“ am Kindergarten in Ostenfelde. Und gemeinsam mit vielen tatkräftigen Schülern schufen sie an der Realschule ein „grünes Klassenzimmer“ mit selbst gebauten Bänken, Freilufttafel und Sonnensegel, das sich sehen lassen kann. „Für die Kinder ist das eine ganz tolle Sache“, meint Schulleiter Dirk Jansen.







Bad Rothenfelde

„Fast wäre aus der 72- eine 12-Stunden-Aktion geworden.“ Manuela Vogelpohl, Jugendreferentin der Pfarreiengemeinschaft aTW, sagt es mit einem Augenzwinkern. Denn an mangelnder Arbeit lag es definitiv nicht, dass am Bibelgarten schon am frühen Sonntagnachmittag eine entspannte Atmosphäre herrschte. Gemeinsam kreierten Jugendliche aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft und aus dem Jugendzentrum Timeout einen 40 Meter langen Barfußpfad mit 13 verschiedenen Feldern und zusätzlichen Klangstationen. Eltern packten mit an, ganze Familien wurden motiviert: „Irre, was so eine Aktion bewirken kann!“ Ein Dank galt dem Bauhof für seine fachkundige Unterstützung.







Glandorf

Radwanderer auf dem Schierloher Weg haben ein neues, attraktives Ausflugsziel: Der Glaner Bach verwandelte sich auf knapp 40 Metern in ein natürliches Wassertretbecken. Trittsicher gemauerte Stufen hinunter und hinauf, dazwischen ein Tau als Handlauf, auf dem Rückweg zur Straße ein Barfußpfad und als Krönung des einladend gestalteten Ensembles mehrere selbstgebaute Sitzgruppen: „Das ist obercool! Ich bin echt beeindruckt“, gestand Bürgermeisterin Dr. Magdalene Heuvelmann. Neben den Arbeiten am Bach baute die Landjugend Glandorf auch noch eine Schutzhütte am Jugendzentrum. Und wenn zwischendurch die Muskeln protestieren? „Nicht drüber nachdenken, einfach machen!“ heißt es von den Aktiven.







Sudendorf

„Sunnerupske Dickbälger“ nennt sich die Nachbarschaftsgruppe, die sich in Glandorf-Sudendorf zur 72-Stunden-Aktion anmeldete. An der von Radlern stark befahrenen Beverstraße errichteten sie eine Rasthütte mit gepflastertem Vorplatz, Sitzgruppe und schmuckem Beet. Natürlich wurde für die Hütte auch stilecht ein Richtfest gefeiert. Zum ersten Mal beteiligte sich die Nachbarschaft an der Aktion. Und alle waren mit Elan dabei: „Wer bis ein Uhr nachts bei Scheinwerferlicht pflastert, der muss wohl Spaß haben“, resümierte Christina Steinhorst grinsend. Die Party mit Live-Band zum Abschluss war danach redlich verdient.