Osnabrück. Im Jahr 1967 haben sie zusammen ihren Abschluss als Maschinenschlosser der damaligen Klöckner-Werke gemacht. Jetzt haben sich die früheren Kollegen zu einem Besuch des Industriemuseums am Piesberg wiedergetroffen.

Großer Lernwille sei damals vorhanden gewesen, betonte Lehrer Heinrich Olbrich, der zur Freude seiner damaligen Schüler ebenfalls zu dem Lehrlingstreffen des Abschlussjahrgangs 1967 der damaligen Klöckner-Werke gekommen war. Die Ermunterung, sich immer weiter zu entwickeln hätten seinerzeit viele der jungen Lehrlinge aufgegriffen, so der damalige Klassenlehrer und spätere Schulleiter der Berufsbildenden Schulen an der Osnabrücker Brinkstraße.

Auf dem Gelände der früheren Klöckner-Werke hinter dem Osnabrücker Hauptbahnhof habe sich ihre Lernwerkstatt befunden, erinnert sich Heinrich Kemken, der jetzt zum zweiten Mal das Lehrgangstreffen organisiert hatte. Dabei habe sich das Museum Industriekultur als Treffpunkt angeboten, hätten doch auch der damalige Steinbruch und die umliegenden Anlagen fast vollständig zum Unternehmen Klöckner gehört. Auch sei seine Familie sei besonders mit der Geschichte der Osnabrücker Firma Klöckner verbunden, angefangen von seinem Großvater als Arbeiter im Piesberger Steinbruch, so Heinrich Kemken.

Vom Schlosser zum Professor

Die beruflichen Wege, die die Männer nach ihrer Ausbildung einschlugen seien interessanterweise sehr unterschiedlich gewesen, betonten die Teilnehmer. Ein Kollege sei durchgehend bis zur Rente im damaligen Unternehmen geblieben, andere hätten sich räumlich wie beruflich verändert. Und so reisten einzelne Teilnehmer jetzt extra aus Hannover, Hamburg oder Bochum an, um ihre ehemaligen Kollegen einmal wiederzusehen. So auch Jürgen Rößler, der nach seiner Lehre als Maschinenschlosser die Worte seines Lehrers Heinrich Olbrich ernst genommen hatte und nach zahlreichen weiteren Stationen heute Professor für Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik an der Hochschule Hannover ist.

Der Steinbruch, die Abbaugeschichte und die technischen Herausforderungen der damaligen Zeit waren Themen, die Museumsexpertin Caroline Bäßler der Gruppe bei ihren Führungen durch die Dauerausstellung des Industriemuseums und die Ausstellung "Für wen tun wir das denn alles? - Leben und Arbeiten in der 60er Jahren" näher brachte. "Bei einigen Themen könnten sie auch die Führung übernehmen" sagte Caroline Bäßler, als sie mit der Gruppe die vielfältigen Themen auf den verschiedenen Ebenen des Haseschachtgebäudes durchschritt. So entwickelte sich immer wieder ein für beide Seiten interessanter Austauch zwischen den erfahrenen Handwerkern und der promovierten Kunsthistorikerin.