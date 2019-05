Osnabrück. Bambinis rannten durch die afrikanische Tierwelt, Erwachsene umrundeten den Zoo gleich mehrfach – knapp 750 Läufer machten sich beim 7. Zoolauf zugunsten von Kinderprojekten auf den Weg.

Noch ein paar motivierende Worte von Fritz Brickwedde, der den Lauf eröffnete, ein lauter Trommelwirbel, und los ging es: 800 Meter rannten die bunt gekleideten Kinder durch den Zoo, vorbei an Wölfen und Hyänen. Die Bambinis machten den Anfang des Zoolaufs.

Kinder stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung: Der Erlös des Zoolaufs fließt jeweils zur Hälfte in zwei Kinderprojekte: John McGurks Verein „Sportler 4 a childrens world“ unterstütz notleidende Kinder weltweit, das Projekt „Deutsch lernen im Zoo“ hingegen fördert Kinder vor Ort. Die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte stockt den Erlös außerdem jedes Jahr zusätzlich auf. In den vergangenen 6 Läufen kamen so 47 000 Euro zusammen, 22 000 davon durch die Stiftung. Durch Sponsoren wie TSO-Data konnte der Lauf zudem ohne finanzielle Mittel stattfinden.

Viele Läufer machten mit, um die Projekte zu unterstützen. Die Läuferin Marleen Lamka nannte ihr Ziel klar: "Sport für den guten Zweck". Wie die meisten Teilnehmer, war sie im Team angereist. Kollegen und Familienmitglieder hatte sie zum Lauf mitgebracht. „Ich hab sie alle überzeugt“, freute sie sich.



Unterschiedliche Strecken

Mit 738 Läufern erreichte der Zoo in diesem Jahr einen neuen Rekord. „Wir werden überrannt“, freute sich John McGurk. Ein bisschen Glück war sicherlich dabei: „Das Wetter ist perfekt“, fand Zoopräsident Reinhard Sliwka. Bereits im letzten Jahr konnte mit 610 Teilnehmern ein neuer Rekord aufgestellt werden. „Es spricht sich auch einfach rum“, erklärte Lisa Josef, Pressesprecherin des Zoos, den Erfolg. Teilnehmer kamen aus der Stadt, aber auch aus dem Umland. "Der Lauf ist eine Attraktion für die gesamte Region", so Fritz Brickwedde, der den Schirmherrn, Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, vertrat.

Unterschiedliche Strecken von 3, 6,6 und 10 Kilometern standen den Läufern zur Auswahl. Alt und Jung kam hier sichtbar zusammen: Die Lauf-AG der Grundschule Dankersen-Leteln bei Minden bestand vor allem aus Zweit- und Drittklässlern, die sich auf die 3 Kilometer wagten.

Der älteste Teilnehmer hingegen war 80 Jahre alt. Sein Rezept für Fitness: „Viel Laufen, Schwimmen und Radfahren“. Er startete für den Hauptlauf, der 10 Kilometer umfasste: Zwei Runden um den Zoo, eine durch die Tierwelten.

Daran nahm auch der Geschäftsführer des Zoos, Andreas Busemann teil. Besonders fordernd ist die Strecke wegen der vielen Hügel. „Das ist der anstrengendste Lauf in der Region“, so ein Teilnehmer kurz vor dem Start. „Es geht dauernd auf und ab. Aber es macht auch am meisten Spaß“, fand er. Die beiden Schnellsten, Abdelmajeed Abdalla und Marie Lienemann, gewannen eine Jahreskarte im Zoo. Alle Teilnehmer können den Zoo einmal zum halben Preis besuchen. Das Ziel für nächstes Jahr stand für Brickwedde schon fest: Die 800 Teilnehmer knacken.