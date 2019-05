Osnabrück . Beim Maibaum-Wettbewerb der Neuen Osnabrücker Zeitung gab es einige Überraschungen, was die Platzierungen anging. Ein Team, das erstmals mitmachte, erreichte die Top 10 bei den „großen“ Maibäumen. Und in beiden Kategorien „Maibäume kleiner/gleich acht Meter“ und „Maibäume über acht Meter“ gab es zwei erste Plätze.





Beim Maibaum-Wettbewerb zählt der olympische Gedanke: „Dabei sein ist alles.“ So kamen bei der Maibaum-Party am Freitagabend im Alando Ballhaus rund 600 engagierte und gut gelaunte Maibaum-Aufsteller zum Feiern zusammen. „Wenn auch nicht jeder Baum auf dem Siegertreppchen landen kann, kann jedes Team mit Freude mitmachen und Spaß haben“, erklärte Guido Hartstang (NOZ): „Jedes Team kann sagen, für uns ist unser Baum sowieso der Schönste, und jedes Team kann zur Party kommen und hier gemeinsam mit den anderen feiern.“

Manfred Olding konnte dem nur zustimmen: „Dabeisein ist wichtig. Wir haben schon viel gewonnen, aber darum geht es nicht.“ Olding ist gleich in zwei Maibaum-Teams Mitglied: Seine Familie hat einen Baum in der Ringstraße in Bruchmühlen aufgestellt. Und als Mitglied des Heimatvereins Bruchmühlen war Olding auch dort aktiv: „Man muss was für die Gemeinde tun“, begründete der Grönegauer sein Engagement. Ähnlich sah es Carola Marquart von „Die Allendorfer“: „Der Maibaum-Wettbewerb ist gut für unsere Nachbarschaft, vor allem für die Älteren.“ Diese würden die gemeinsamen Treffen besonders genießen.



Dabei sein ist alles

Ganz entspannt sah die Nachbarschaft um Angelika Borck den Wettbewerb: „Wir machen aus Spaß an der Freude mit und haben schon seit 21 Jahren einen Maibaum.“ Den ersten hätten Freunde und Nachbarn zu ihrem 40. Geburtstag als Überraschung aufgestellt. Seitdem sind die Holzhauser ihrer Tradition treu geblieben. „Bei den vielen Ideen ist es auch schon schwer mitzuhalten“, so Borck, die mit ihrem Team dem klassischen Baum mit Grün und Bändern treu bleibt.

In der Tat war die Konkurrenz beim Maibaum-Wettbewerb dieser Zeitung diesmal besonders hart. Reinhard Seelig vom Team „Jeggener Kreisel“ erklärte vor der Siegerehrung: „Wir hoffen unter den ersten Zehn zu sein, aber da sind schon einige gute Maibäume dabei – auch bessere als unserer.“



„In diesem Jahr war es noch schwieriger als in den Vorjahren, die Platzierungen vorzunehmen“, erklärte Hartstang, der mit Stefan Alberti (Neue OZ), Marc Kappler (Autohaus Rahenbrock) und Burkhard Riepenhoff (Landkreis Osnabrück) zur Hauptjury gehörte. Dass dies keine Floskel war, bestätigten auch Riepenhoff und Alberti später im Gespräch. Viele Details seien auf den Fotos gar nicht zu erkennen, beispielsweise ein hackender Holzspecht.

Enges Kopf-an-Kopf-Rennen

„In beiden Kategorien gab es besonderes in der Spitze ein sehr, sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen, und wir haben in der Jury vielfach abgewogen und diskutiert“, so Hartstang weiter: „Letztendlich sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es in diesem Jahr in beiden Kategorien zwei erste Plätze geben wird.“ Die betreffenden Bäume hätten jeweils so unterschiedliche Schwerpunkte und so besondere Geschichten oder so eine Top-Gestaltung gehabt, dass es jeweils zwei Bäume verdient hätten, ganz oben auf dem Treppchen zu landen.

Doch bevor die Sieger in Jubel ausbrechen konnten, wurden die Plätze zehn bis fünf der „großen Bäume“ verkündet. Eva-Maria Wohlfahrt vom Autohaus Rahenkamp und Riepenhoff vom Landkreis Osnabrück überreichten abwechselnd die Urkunden: Für das Team „Cosmos Lechtrup“ aus Merzen nahm Rudolf Hülsmann die Urkunde entgegen. Seine Thekenmannschaft hatte sich erstmals zum Maibaum-Wettbewerb angemeldet, obwohl die Merzener schon lange einen Maibaum aufstellen. Prompt belegten das Team gleich den zehnten Platz.

Über den neunten Platz konnten sich die „Icker Nohbers“ freuen, die schon mehrfach unter den besten Zehn gelandet waren, wie Josef Runde nochmal bestätigte:

Auf die Frage, warum die „Nachbarschaft Siedlung Im Esch“ beim Maibaum-Wettbewerb mitmache, antwortete Josef Kruse: „Weil es Spaß macht.“ Sein Team belegte den achten Platz:

Die „Freiwillige Feuerwehr Niedermark“ war wohl im Einsatz, wie Alberti mutmaßte. Da dies Team am Freitag nicht im Alando war, bekommt es seine Urkunde nachgeschickt. Jennifer Krampf von der „AdB Nachbarschaft“, was für „Achter de Birke“ steht, holte als nächste unter Jubel die Urkunde für den sechsten Platz ab. „Wir haben letzten Mal auch mitgemacht, sind aber zum ersten Mal unter den Top Ten“, berichtete sie strahlend, und antwortete auf die Frage, was ihr Team anders gemacht habe als zuvor: „Wir haben uns mehr Mühe gegeben und öfter getroffen.“

Nun wurde es auch für die Teams der „kleinen Bäume“ spannend. Als erstes Teammitglied in dieser Kategorie betrat Andreas Ton vom Team „An der Springmühle“ die Bühne. Ihr Maibaum belegte Platz fünf:

Dann war Marquart von den Allendorfern an der Reihe, und Alberti erklärte: „Dieses Team ist seit 15 Jahren mit dabei.“ Marquart freute sich: „Das ist bisher unser bestes Ergebnis.“ Dennoch betonte sie noch einmal, wie wichtig die gemeinsame Aktion für ihre Nachbarschaft sei.

Die „ausgefeilte Technik“ des „hackenden Spechtes“ am „kleinen“ Maibaum von Familie Wagemann aus Voxtrup lobte Alberti, als Uwe Wagemann die Urkunde für den vierten Platz entgegennahm. Sein Vater, der 85-jährige Rudolf Wagemann, hat mit Liebe zum Detail die Schnitzereien angefertigt, die den Baum auszeichnen.

Bei den über acht Meter großen Bäumen belegte der Bürgerverein Icker Platz vier, und Sonja Oberwestenberg freute sich: „Letztes Mal waren wir noch auf Platz sechs.“ Davon abgesehen war ihr Team das dritte aus Icker, dass zu den Top Ten des Maibaum-Wettbewerbs zählte.

Den dritten Platz bei den „Bäumen kleiner als/gleich acht Metern“ belegte das Team „Grün-Weiß Meesdorf“, für das Helmut Wirkuittes auf die Bühne kam.

Und bei den „großen Bäumen“ nahm Axel Kleforth für das Team „Jeggener Kreisel“ die Urkunde entgegen. Sein Team hatte das 20-jährige Bestehen des Maibaums zum Thema gemacht, und ist, wie Alberti erklärte, „aus dem Maibaum-Wettbewerb der NOZ nicht mehr wegzudenken“.





Die Sieger bei den ,,kleinen Bäumen"

Nun wurde es eng auf der Bühne. Denn bei der Siegerehrung der vier ersten Plätze kamen jeweils die kompletten Teams auf die Bühne: Den Anfang machten die Gewinner in der der Kategorie „kleiner als/gleich acht Meter“: „Die wilden Nachbarn Widukindland“ und die „Nachbarn Deluxe“. Während die ,,Nachbarn Deluxe" sich mit anderen Teams vor der Bühne abklatschten, führte das Team aus dem Widukindland anschließend einen kleinen Freudentanz auf.

Die Osnabrücker hatten ein politisches Thema beim Maibaum aufgegriffen: Den Radschnellweg zwischen Osnabrück und Belm. „Wir sind alle grundsätzlich dafür, denken aber, man hätte die Bürger früher mitnehmen können“, erklärte Klaus Hündorf und gab zu: „Nachdem wir 2018 den zweiten Platz belegt hatten, hatten wir diesmal schon den Ehrgeiz, auf einem der ersten Plätze zu landen.“ Daher betrieb sein Team einigen Aufwand: Die Frauen umhäkelten buchstäblich ein Tandem. Und eine echte Ampel neben dem Maibaum zeigt grünes Licht für Fußgänger und Radfahrer.



Die „Nachbarn Deluxe“ hingegen hatten „Donnerwetter Deluxe“ als Thema gewählt und ihren Maibaum unter anderem mit Wetterfröschen in Gläsern, Wolken, Sonne und anderen Wetterzeichen geschmückt. „Das Beste am Maibaum-Wettbewerb sind unsere Zusammenkünfte: Die tolle Party hatten wir beim spontanen Treffen, um den Maibaum vor der Juryfahrt noch etwas herzurichten. Die ging bis in den Morgen“, berichteten Heike und Michael Wolf.



Die Sieger bei den ,,großen Bäumen"

Auch die beiden erstplatzierten „großen“ Bäume hatten sehr unterschiedliche Themen: Das „Maibaumteam Haltern“ hatte wie die Jeggener das 20-jährige Bestehen seines Maibaums thematisiert. Die Halterner hatten ihren Maibaum mit einer Geburtstagstorte, weiteren Tortenstücken sowie Kaffeetassen und Sektflaschen verziert. „Die „Gesellschaft mit viel Durst“, kurz GmvD, aus der Bramscher Gartenstadt hingegen hatte "30-Jahre Mauerfall" in Szene gesetzt. Beide Teams haben schon mehrfach den NOZ-Maibaum-Wettbewerb gewonnen und lagen sich auf der Bühne in den Armen.

Zum Team der GmvD gehören einige gebürtige Thüringer und mit Bianca und Christian Pösse auch ein deutsch-deutsches Paar, erklärten die Bramscher auf die Frage, wie sie auf ihre Idee gekommen seien. Neben ihrem Maibaum stehen ein original großes Mauerstück, dass von einem Trabbi „durchbrochen wird“, sowie ein ebenfalls original großer Grenzbaum: „Das Schild daran hat meine Mutter damals in ihrem Betrieb in Thüringen gefertigt und mein Bruder angemalt“, berichtete Anke Jungk. Die Männer wiederum wiesen darauf hin: „Wir haben das Triple geholt!“ Denn die Nachbarn aus der Pommernstraße hatten schon 2017 und 2018 den NOZ-Maibaum-Wettbewerb gewonnen. Und eigentlich hatten sie auch im vergangenen Jahr verkündet, sie wollten es langsamer angehen lassen: „Haben wir auch, wir haben alles ruhiger gemacht“, so die Bramscher grinsend.

Auch die Sieger aus Haltern gewannen nicht zum ersten Mal: Unter den ersten vier Plätzen war das Maibaum-Team bisher meistens vertreten: „Es ist super, dass wir mit den Bramschern den ersten Platz gemacht haben“, fand Maik Depke: „Wir sind echt gut befreundet und freuen uns schon auf den Abend im Zoo.“ Denn der Gewinn der Erstplatzierten ist ein Barbecue-Abend im Zoo mit anschließender Exklusivführung. Außerdem gab es noch pro Team einen 50-Euro-Gutschein vom Alando. Nach der Siegerehrung ging die Party im Ballhaus erst richtig los. „Die Lechis“ sorgten für eine volle Tanzfläche und versprachen: „Das wird die Nacht der Nächte."