Osnabrück. Sie sind meist im Hintergrund, haben aber immer ein Auge auf die Badegäste: die Schwimmmeister als Helfer und Aufpasser. Die Stadtwerke haben den „Tag des Schwimmmeisters“ zum Anlass genommen, die oftmals unsichtbaren Alltagshelden im Nettebad, Moskaubad und Schinkelbad in den Vordergrund zu rücken.

„Wir möchten Ihnen danken für Ihre Ruhe, Ihre Geduld, Ihre Umsicht und natürlich auch für Ihre Kompetenz in besonderen Situationen, bei denen es um Leben und Tod geht“, wird Stadtwerke-Bäderchef Wolfgang Hermle in einer Pressemitteilung zitiert. Das Berufsbild des Schwimmmeisters – heutige offizielle Bezeichnung „Fachangestellter für Bäderbetriebe“ – sei oftmals noch mit traditionellen Klischees oder gar Vorurteilen verbunden. „Das ist der strenge Oberlehrer, der immer ruft: Nicht vom Beckenrand springen!“. Dass das Tätigkeitsfeld sehr vielseitig ist, sei in der öffentlichen Wahrnehmung zu wenig bekannt. „Das wollen wir mit diesem Tag ändern.“

Fünf neue Auszubildende pro Jahr

Mehr als 30 Fachangestellte für Bäderbetriebe und Schwimmmeister sind bei den Stadtwerken beschäftigt. Die Stadtwerke bilden ihre Fachkräfte selber aus und stellen auch anderen kommunalen Badbetreibern deren Kenntnisse und Fähigkeiten zur Verfügung. Jedes Jahr kommen fünf Auszubildende neu ins Team. Nach der dreijährigen, vielseitigen Ausbildung sind die Fachkräfte nicht nur gute Rettungsschwimmer mit Erste-Hilfe-Wissen. „Unsere Kollegen sind fit in Fragen der Bäder- und Anlagentechnik, leiten Schwimmkurse, organisieren Bade-Events und sind kommunikationsstark“, sagt Bäderbetriebsleiterin Gerhild Neumann.

Neue Schwimmeister gesucht

Der „Tag des Schwimmmeisters“ wurde im vergangenen Jahr vom Bundesverband Deutscher Schwimmmeister ins Leben gerufen. Das Ziel: mehr Aufklärung und eine breitere Präsenz in der Öffentlichkeit, um mehr junge Menschen für das Berufsbild zu begeistern. „Auch wir suchen Bewerber und freuen uns über neue Kollegen im Team“, betonte Neumann. Egal, ob als bereits ausgebildeter Fachangestellter, Azubi oder auch als Quereinsteiger im Nebenjob. „Das Berufsbild bietet zudem spannende Perspektiven.“ Unter den mehr als 30 Stadtwerke-Fachangestellten sind einige in Führungsverantwortung, z.B. in der Sauna, als Teamkoordinator, in der Schwimmschule oder bei der Ausbildung.

Mehr Informationen gibt es unter www.swo.de/karriere.