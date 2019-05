Osnabrück. Impressionismus-Adaptionen von Christoph Bouet und grellfarbene Objekte von Sun-Rae Kim treffen zurzeit in der Osnabrücker Galerie W aufeinander.

Wer nahe vor den Bildern von Christoph Bouet steht, der nimmt zunächst nur den verschwenderischen Einsatz von Farbe wahr. Wie kleine spitze Berge türmen sich die Ölfarbtupfer, strecken sich dem Betrachter regelrecht entgegen. Mit zunehmendem Abstand zum Bild kristallisieren sich dann Landschaften aus den pastosen Ölauftrag heraus. Hier sieht man alsbald die Bucht von Nizza, dort einen Teil der spanischen Stadt Almeria. „Ich arbeite im Halbschatten. So braucht mein Auge die Distanz nicht, die normalerweise erforderlich ist, um meine Landschaften zu entdecken“, sagt Bouet. Das Vor und Zurück von der Leinwand könnte auch problematisch werden, denn der Künstler arbeitet stets vor Ort und hätte bisweilen gar keine üppige Bewegungsfreiheit. Wie früher die Impressionisten, die sich aus ihren Ateliers nach draußen wagten und in der freien Natur malten, sucht sich Bouet bei seinen Reisen einen Standort, der ihm die gewünschte Ansicht ermöglicht, oft aus der Vorgelperspektive.

Zusammen mit Sun-Rae Kim stellt Bouet seine Bilder zurzeit in der Galerie W aus. Dabei könnten die Exponate der beiden Künstler unterschiedlich nicht sein. Hier die ruppigen, beeindruckend pastosen Impressionismus-Adaptionen, dort die Objekte aus Kunststoff, die an Seeigel und ähnliches Meeresgetier erinnern würden, wenn sie nicht diese extreme Farbigkeit aufwiesen. Leuchtende Gelb-, Pink- und Blautöne erinnern an die Zeit der Popart. Genauso wie Kims gesichtslosen Figuren, in der Mitte der Galerie zum stummen Dialog einladen, und auch die Halbkugeln, die von innen zu leuchten scheinen, bestehen die Objekte der in Hannover lebenden und arbeitenden Künstlerin aus tausenden, zusammengefügten Plastikröhrchen. Sind es etwas Trinkhalme, die aus Umweltgesichtspunkten seit einiger Zeit nicht mehr hergestellt und verwendet werden dürfen?

Galerie W (Heger-Tor-Wall 26): Objekte von Sun-Rae Kim und Bilder von Christoph Bouet. Bis 29. Juni, Mi-Fr. 14-18 Uhr, Sa. 10-15 Uhr.