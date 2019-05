Osnabrück. Magdalena und Thomas Jankowski gehen neue Wege: In der Hegerstraße 18 eröffnen sie alle sechs Wochen eine neue Ausstellung mit Exponaten von Osnabrücker Künstlern – inklusive Kunstparty zur Vernissage.

Dezent dräuen in der Hegerstraße 18 Reggaeklänge aus den Boxen. Während hinter der Theke die Espressomaschine mit markantem Zischen dazwischenfährt, wandert der Blick des Besuchers über die Wände des Cafés, die über und über mit Porträts behängt sind: Hier fletscht Mick Jagger seine Zähne, dort schaut Frank Zappa mit irritierendem Blick. Karibiksound und die künstlerische Auseinandersetzung mit den Rockidolen unserer Zeit, das sind die Ingredienzien, mit denen man in einem Etablissement von Thomas Jankowski konfrontiert wird. Seit einiger Zeit rückt die Kunst immer mehr in den Fokus des Mannes, der sich in Osnabrück lange Zeit eher als Gastronom einen Namen machte.

Gastronomiegeschichte

„Hier hatte ich früher mein Büro, von dem aus ich Läden wie die ,Qlisse' in der Neulandstraße, den Musikclub ,Mondflug' oder die Tapasbar ,Pferde haben keine Flügel' managte“, erzählt Jankowski. Seine Erinnerung geht in die Zeit um 2010 zurück. Damals betrieb er in dem Ladenlokal unter seinem Büro auch ein Schokoladengeschäft. „Ein Stück Osnabrück“ hießen die Schokokreationen, die er exklusiv bei einem französischen Chocolatier herstellen ließ. Heute gehören sowohl die Clubs als auch der Naschwerkverkauf der Vergangenheit an.

„ARTelier“ nannte er stattdessen die Kombination aus Galerie und Café, die er zusammen mit seiner Frau Magdalena vor zwei Jahren in der Hegerstraße 14 eröffnete. Hier konnte er seine eigenen Kunstwerke präsentieren und den Gästen nebenbei einen gepflegten Kaffee oder einen Wein kredenzen. Dann erfuhren die beiden, dass das Modegeschäft aus dem Haus schräg gegenüber, in dem Jankowski schon einmal vor zehn Jahren residierte, schließen sollte. „Dort würden wir es viel komfortabler haben“, sagt Magdalena. „Wir nutzen hier jetzt zwei Etagen für Café und Galerie, unten gibt es einen paradiesischen Innenhof, darüber hinaus ein Kellergewölbe, das zukünftig zum Weinkeller werden soll.“

Künstlernetzwerken Raum geben

Weil jetzt so viel Platz zur Verfügung steht, dachten sich die Jankowskis ein Konzept aus: Mit „Support your local artist“ wollen sie Osnabrücker Künstlern ein Ausstellungsforum bieten. Alle sechs Wochen wird ein neuer Künstler ausstellen und mit dazu beitragen, dass sich die Szene vernetzt. „Den Anfang machte im März Katrin Lazaruk mit ihrer Tape-Art, an diesem Wochenende eröffnen wir eine Ausstellung mit Arbeiten von Tobias „Tobiman“ Hoffmann“, erklärt Thomas Jankowski.

„Neo-Expressionismus“ nennt der Osnabrücker Künstler seine Stilrichtung. Dabei sind seine Bilder nicht rein gestisch und gegenstandslos. Nicht selten bettet er Buchstaben und Wörter in seine wilden Farberuptionen, Figuren erinnern an StreetArt und Comic.

Letzter Schliff mit WC-Reiniger

Für die Ausstellung stehen vier Räume über dem Café im Erdgeschoss zur Verfügung, die Jankowski individuell mit Möbelstücken und selbstgestalteten Lichtobjekten ausstattete. „Er hat die Wände selbst gestrichen. Als er fertig war, gefiel es ihm nicht, also hat er den Farbauftrag mit einem Toilettenreiniger bearbeitet“, erzählt Magdalena. Die Spuren sind jetzt deutlich zu sehen.

Weil die beiden gesellige Menschen sind, Thomas offenbar doch ein wenig die Partys in seinen alten Clubs vermisst und außerdem ausreichend Platz zur Verfügung steht, werden die Ausstellungen mit einer Kunstparty eröffnet. „Erst findet eine Vernissage statt, die dann nahtlos in die „Finca Flamenco“ übergeht“, erklären die Kunstgastronomen. So nennen sie das Partyformat, das künstlerisch-visuellen und musikalischen Genuss miteinander verbinden soll.

„Support your local artist“ im ARTelier TJ (Hegerstraße 18): „In den Wahnsinn“, Malerei von Tobias „Tobiman“ Hoffmann. Vom 25. Mai (Eröffnung um 19 Uhr, anschließend Kunstparty „Finca Flamenco“) bis 25. Juni, Mi. 11-18 Uhr, Do und Fr. 11-23 Uhr, Sa. 10-23 Uhr.