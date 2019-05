Osnabrück. Zum Deutschen Musikfest am Himmelfahrtswochenende kommen bis zu 150.000 Gäste und 14.500 Musiker nach Osnabrück. Damit zum Beispiel der Festumzug sicher vom Domplatz zum Schloss ziehen kann, müssen nach Angaben der Stadtverwaltung einige Straßen teilweise gesperrt, Buslinien umgeleitet werden.

Der Domhof und die Lortzingstraße sind – wie man es von der Maiwoche kennt – gesperrt. Fahrräder können dort laut Mitteilung durchfahren, Autos, Laster und Busse nicht. Das gilt von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, täglich von Beginn der Veranstaltung um 9.30 Uhr bis zum Ende um circa 23 Uhr. Nachts kann die Straße befahren werden.



Der Parkplatz Große Domsfreiheit steht nach dem Wochenmarkt am Samstag, 1. Juni, nach Angaben der Stadtverwaltung nicht mehr zum Parken zur Verfügung, weil er für das große Abschlusskonzert am Sonntag, 2. Juni, mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier benötigt wird.

Neumarkt am Sonntag gesperrt

Zum Festumzug am Sonntag, 2. Juni, wird die Achse Neumarkt / Neuer Graben komplett gesperrt. Der Umzug setzt sich um 15.45 Uhr am Dom in Bewegung, weiter geht es über Markt, Bierstraße, Nikolaiort in die Große Straße und dann über den Neumarkt zum Neuen Graben und schließlich nach links in den Schlosspark, wo der Zug endet. Ab 16 Uhr sind der Neumarkt und der Neue Graben gesperrt. Sobald der letzte Teilnehmer am Schloss angekommen ist, wird die Strecke Berliner Platz Richtung Martinistraße wieder geöffnet. Die andere Achse vom Schlosswall bis zur Lyrastraße bleibt geschlossen, bis alle Busse mit den Musikerinnen und Musikern weggefahren sind. Das wird voraussichtlich bis zum Abend dauern.

An der Illoshöhe wird der Kantorskamp während des gesamten Musikfestes zur Einbahnstraße, damit die Busse dort passieren können. Auch in der Sandbachstraße werden Einbahnstraßenschilder aufgestellt. Die Teilnehmer werden in der Domschule verpflegt. Sie steigen in der Sandbachstraße aus und gehen von dort zur Domschule. Damit die Busse genug Platz haben, gilt stadtauswärts die Einbahnstraßenregelung.

Hasestraße aus Sicherheitsgründen gesperrt

Auch auf den Busverkehr wird das Musikfest Auswirkungen haben, wie die Stadtwerke Osnabrück mitteilen: Ab Dienstag, 28. Mai, mit Betriebsbeginn bis Montag, 3. Juni, wird die Hasestraße aus Sicherheitsgründen voll gesperrt.

Für die Linien M1/81/82/581 bis 586/610/N8/N66 und E22 erfolgt in beiden Richtungen eine Umleitung über Nikolaizentrum - Heger Tor - Rißmüllerplatz. Ersatzhaltestellen sind stadtauswärts auf der Hasemauer vor der Einmündung Vitihof und stadteinwärts auf der Haarlemer Brücke eingerichtet.



Während der Sperrung des Neumarkts und des Neuen Grabens am 2. Juni sind folgende Umleitungen vorgesehen:

Umleitung Linie 11/12/13/R11 in beiden Richtungen: Alte Poststraße – Karlstraße – Erich-Maria-Remarque-Ring – Hasetorwall – Natruper Straße

Umleitung Linie 21/22/S10/X15 in beiden Richtungen: Martinistraße – Heger-Tor-Wall – Hasetorwall – Hasetor – Erich-Maria-Remarque-Ring – Goethering - Hbf – Konrad-Adenauer-Ring – Johannisstraße - Rosenplatz

Umleitung Linie 31/32/33/R31 in beiden Richtungen: Lotter Straße – Heger-Tor-Wall – Schloßwall – Petersburger Wall – Hbf – Berliner Platz

Umleitung Linie M1 in beiden Richtungen: Johannisstraße – Petersburger Wall – Pottgraben – Kollegienwall (Neumarkt F Richtung Haste bzw. E1 Richtung Düstrup) - Wittekindstraße – Berliner Platz

Umleitung Linie 51/52/53 in beiden Richtungen: Laischaftsstraße bzw. Johannisstraße – Petersburger Wall – Pottgraben – Kollegienwall (Neumarkt F Richtung Dodesheide bzw. E1 Richtung Berningshöhe/Voxtrup) - Wittekindstraße – Berliner Platz

Umleitung Linie 71/72 in Richtung Belm: Sutthauserstraße – Kommenderiestraße – Rosenplatz – Johannisstraße - Petersburger Wall – Pottgraben – Kollegienwall (Neumarkt F) - Wittekindstraße – Berliner Platz

Umleitung Linie 81/82/581-586/610 in beiden Richtungen: Hbf – Goethering – Berliner Platz - Erich-Maria-Remarque-Ring – Hasetor

Umleitung Linie 91/92/392/393 in beiden Richtungen: Martinistraße – Heger-Tor-Wall – Hasetorwall – Hasetor – Erich-Maria-Remarque-Ring – Berliner Platz

Auf der Umleitungsstrecke werden folgende Ersatzhaltestelle eingerichtet: Auf dem Petersburger Wall Höhe Yellow Möbel

Mit Freigabe des Neumarktes fahren die Linien 21/S10/X15/91/92/392/393 in beiden Richtungen folgende Umleitung: Martinistraße – Heger-Tor-Wall - Dielinger Straße – Nikolaizentrum – Kamp/Adolf-Reichwein-Platz – Neumarkt

Abfahrtsposition Stadtrundfahrten : Da die Haltestelle Lortzingstraße und Domhof nicht angefahren werden können, ist die Abfahrtsposition für die Stadtrundfahrten (Osnabrück Tour und City Tour) am Samstag, 1.Juni, die Haltestelle „Hegertor“.