Osnabrück. Ein Bericht zur Positionierung Osnabrücks als Popmusikstandort, eine Empfehlung zur Förderung freier Kulturträger und ein Vorschlag zur Benennung neuer Straßen bildeten Schwerpunkte in einer Sitzung des Kulturausschusses der Stadt Osnabrück.

Einmal mehr war die Musik und vor allem die Proberaumsituation in Osnabrück Thema im Kulturausschuss. Der Musiksoziologe Dr. Holger Schwetter stellte seinen „Bericht zum (Pop)Musikstandort Osnabrück“ vor. Seine „Recherche zu Räumen und Potenzialen“ stieß auf großes Interesse bei den Mitgliedern des Ausschusses und bei Besuchern. Die populäre Musikszene wurde als wichtiger kultureller und auch wirtschaftlicher Faktor der Stadt bezeichnet. Allerdings verwies Stadtrat Wolfgang Beckermann darauf, dass eine Förderung des Musikstandortes zwangläufig dazu führe, dass es zu Einschränkungen in anderen Bereichen käme. „Wir müssen Prioritäten setzen“, so Beckermann. Die Kooperation zwischen der Stadt und privaten Investoren im Hafen habe bereits zu einer positiven Situation geführt.

Kulturdorfgebäude "abgängig"

Der Tagesordnungspunkt „Kulturdorf am Limberg“ beschränkte sich auf die schriftliche Vorlage des Konzepts. „Wir haben das Gespräch mit den Initiatoren gesucht, konnten aber keinen Termin realisieren“, erklärte Patricia Mersinger, Leiterin des Fachbereichs Kultur. Zur Situation am Limberg erläuterte sie, dass das einzige für die Realisierung des Konzepts in Frage kommende Gebäude auf dem ehemaligen Kasernenareal nach Prüfung als „abgängig“, also nicht sanierbar eingestuft wurde.

Neues am Schölerberg

Das Museum am Schölerberg bildete die Kulisse für die Sitzung des Kulturausschusses. Passend zum Standort stellte Leiter Norbert Niedernostheide neben aktuellen Angeboten am Schölerberg zwei neue Mitarbeiter im unter.bau, dem Veranstaltungssaal des Museums, vor. Dr. Thorsten Ratzka hat die Abteilung Astronomie und Planetarium von Dr. Andreas Hänel übernommen, derweil Dr. Patrick Chellouche in Zukunft für die Paläontologie und die geowissenschaftliche Sammlung verantwortlich zeichnet.

Kultur-Semesterticket

Nachdem der Ausschuss die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Konzepts für ein Semesterticket beauftragt hatte, das Studierenden, aber auch Auszubildenden, freien Zugang zu städtischen Kulturinstitutionen ermöglichen soll, wurde über Fördermittel für Freie Träger diskutiert. Zur Debatte standen das Filmforum als Veranstalter des Unabhängigen Filmfests, der Landschaftsverband Osnabrücker Land und das Erste unordentliche Zimmertheater. Darüber hinaus wurde beschlossen, Friederike Nadig, Elisabeth Selbert und Helene Weber in die Vorschlagsliste für Straßenbenennungen aufzunehmen. Ihnen war es vor 70 Jahren als weiblichen Mitgliedern des Parlamentarischen Rates zu verdanken, dass die Gleichberechtigung in unserer Verfassung verankert wurde.