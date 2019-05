Osnabrück. Kälte, Kampf und aggressive Spannung im familiären Rahmen bestimmen das Klima von Shakespeares Tragödie "König Lear", die gerade im Theater am Domhof zu erleben ist. Eine ähnliche Stimmung herrscht in Edward Albees Drama "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" (UA 1962), das am Samstag im Emma-Theater Premiere hat.

Kälte, Kampf und aggressive Spannung im familiären Rahmen bestimmen das Klima von Shakespeares Tragödie "König Lear", die gerade im Theater am Domhof zu erleben ist. Eine ähnliche Stimmung herrscht in Edward Albees Drama "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" (UA 1962), das am Samstag im Emma-Theater Premiere hat. Einen rein weißen Bühnenkasten hat Nobert Bellen (Bühne und Kostüme) auf die Bühne gebaut, in dem zwei Paare aufeinanderprallen.

Richard Burton und Elisabeth Taylor haben 1966 im Film von Mike Nichols die "Mutter aller Zimmerschlachten" atemberaubend gut auf die Leinwand gebracht. Trotz dieser Steilvorlage wagen sich Bühnen in regelmäßigen Abständen an das Stück, sofern sie über geeignete Schauspieler im Ensemble verfügen. Osnabrück hat solche: Monika Vivell und Thomas Kienast beeindrucken immer wieder mit enormer Bühnenpräsenz. Julius Janosch Schulte und Katharina Kessler dürfen als junges Paar Nick und Süsse mit- oder gegenhalten, denn sie sind zu einem nächtlichen Drink beim Professor für Geschichte an einem Provinz-College eingeladen.

Zerstörung und Selbstzerstörung

Doch was spielt sich da eigentlich ab zwischen dem alternden Ehepaar, warum streitet es so verletzend bis aufs Blut miteinander, allerdings ohne voneinander los kommen zu wollen? "Machtkämpfe sind es wohl eher nicht", meint Regisseurin Elina Finkel, die zum ersten Mal in Osnabrück inszeniert. Sie versteht vor allem Martha als in ihrer Kindheit tief Verletzte und unglücklich Verlorene. Von Missbrauch durch den Vater ist im Stück die Rede. Sie ist nur zu Zerstörung und Selbstzerstörung in der Lage und die Attacken halten sie und ihre Ehe lebendig.

Martha als der Motor

Martha sei der Motor des gnadenlosen Spiels, das das Ehepaar betreibt. "Wie einer Supernova ist sie nicht aufzuhalten in ihrer Zerstörungswut", so Finkel. Indem George in der alkoholschwangeren Nacht mit der schlimmsten Verletzung kontert, kann er das Spiel beenden. Dramaturgin Marie Senf sieht in dieser Katharsis einen Liebesbeweis Georges, um seine Frau vor der Selbstzerstörung zu bewahren. Und was ist das Schlimmste? Vor Anderen, hier Nick und Süsse, über das imaginäre Sehnsuchtskind zu reden, das sich das Paar in seiner Fantasie ausgemalt hat.

"Wer hat Angst vor Virginia Woolf", dieses Drama "mit der Energie und Kraft antiker Dramen", so Elina Finkel, hat sie, freie Regisseurin seit 2003 (Aachen, Essen, Erlangen, Konstanz, Oldenburg und andere), bisher noch nicht inszeniert. Aber es müsste auf der Linie der gebürtigen Ukrainerin liegen, schließlich übersetzt sie unter anderem Theaterstücke vom großen Menschenkenner und Psychologen Anton Tschechow ins Deutsche.





Anzeige Anzeige

Premiere von "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" ist am Samstag, 25 Mai um 19.30 Uhr im Emma-Theater Kartentel. 0541-7600076.