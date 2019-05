Osnabrück/Bad Bentheim . Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams Bad Bentheim haben am Mittwochnachmittag einen 44-jährigen Autofahrer festgenommen. Der Mann war berauscht auf der A30 unterwegs und hatte Kokain und Heroin im Wert von rund 7.800 Euro in seinem Fahrzeug.

Nach Angaben der Polizei war der 44 Jahre alte Fahrer gegen 14 Uhr in einem Auto mit polnischer Zulassung über die Autobahn 30 in das Bundesgebiet eingereist. An der Anschlussstelle Gildehaus wurde das Auto durch die Beamten des deutsch-niederländischen Polizeiteams angehalten und überprüft.



Der 44-jährige Pole machte einen auffallend nervösen und leicht desorientierten Eindruck auf die Beamten. Da ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf der Autobahn unterwegs war, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

Kokain und Heroin im Wagen

Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten in einem luftdicht verschlossenen Behälter rund 50 Gramm Kokain und 100 Gramm Heroin. Der Mann wurde festgenommen und zusammen mit den beschlagnahmten Drogen für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamts Essen übergeben.

Der Drogenschmuggler wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 44-Jährigen, der in der nächsten Justizvollzugsanstalt untergebracht wurde.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.