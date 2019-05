Osnabrück. In zwei Konzerten singt die Vocalvielharmonie am Wochenende Scott Macmillans Celtic Mass for the Sea und feiert damit ihr 30-jähriges Bestehen.

Holger Dolkemeyer redet schnell, schnippt beim dirigieren mit den Fingern, singt fehlende Stimmen hinein. Voller Schwung und Energie leitet er die vorletzte Probe für Scott Macmillans Celtic Mass for the Sea.





Es gilt, die Vocalvielharmonie und ein sechsköpfiges Streicherensemble zu koordinieren, und damit hat der Chorleiter alle Hände voll zu tun. Noch fehlen die „Kelten“: Erst am Freitag werden Gitarre, Fiddle, Pipes und keltische Harfe hinzugefügt.

Musikalischer Klimaschutz

In Macmillans Messe geht es auch um die Bewahrung der Schöpfung, angesichts der Diskussion um Klimawandel und Meeresverschmutzung könnte das Werk also aktueller kaum sein. Wie es sich gehört gliedert sich die Messe in die Abschnitte Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei, allerdings erklingt der normale Text nur zu geringen Teilen, und dann nicht auf latein, sondern auf gälisch. Das Kyrie klingt ziemlich aufgewühlt, stellenweise fast aggressiv, jedenfalls energisch und teilweise auch dissonant, etwa ausgerechnet bei der Textstelle „Have mercy on us“, sei uns gnädig. Zwar gibt es auch eingängige Melodien und markige Rhythmen, doch insgesamt sei das Werk „nicht ganz so gefällig“, meint Heribert Röper, Tenor und Gründungsmitglied der Vocalvielharmonie, „aber die Mischung mit gängigen und jazzigen Teilen ist, denke ich, schon zumutbar“.

Anfangs skurriler Kammerchor

Der Chor feiert mit diesen Konzerten sein 30-jähriges Bestehen, und Heribert Röper erinnert sich an die Anfänge: „Wir waren ein Kammerchor, 25 bis 30 Sänger. Peter Jan Marthé hat den Chor gegründet mit dem Projekt Alpenrausch-Symphonie auf dem Marktplatz, mit ganz skurrilen Geschichten: Die Männer mit Frack und Kniebundhose, die Frauen im Dirndl. Da war auch noch ein Motorsägenquartett und Alphörner auf dem Dach der Stadtbücherei. Marthé ist dann aber kurz danach in seine Heimatstadt Innsbruck zurückgekehrt. Das fanden wir erstmal gar nicht gut, aber ein Jahr später haben wir dann Holger als Chorleiter bekommen, der damals erst 27 war. Der Chor hat sich immer weiter vergrößert und wir haben noch nicht mal das Problem, zu wenig Männerstimmen zu haben.“





Anzeige Anzeige

Keltische Messe

Ungewöhnliche Werke sind ein Markenzeichen des Chores, Duke Ellingtons Sacred Concert oder eine Tango-Messe sind nur zwei Beispiele dafür. „Es sind auch ein paar Tangotänzer dabei, unter anderem ich, für die das natürlich besonders schön war, das sind Highlights.“ Scott Macmillans keltische Messe reiht sich da gut ein, und mit diesem Werk verbindet den Chor eine besondere Geschichte, denn schon in fünf Konzerten stand sie auf dem Programm, in Venne, Hamburg, Hude und Osnabrück, darunter 2006 die europäische Erstaufführung der 1988 komponierten Messe, und dafür reiste der Komponist extra aus Kanada an. „Das war für den Chor total schön. Er war völlig unkompliziert und bescheiden, hat bei der Aufführung die Gitarre gespielt und das Gloria dirigiert, das wir für die Zugabe wiederholt haben. Das ist so das Salz in der Suppe.“

Die Konzerte: Samstag, 20.00 Uhr Graf-Stauffenberg-Gymnasium, Sonntag, 18 Uhr, Lutherkirche.