Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 30. August bis 1. September 2019

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Termine vom 30. August bis 1. September 2019



Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Freitag, 30. August 2019:

Frauenflohmarkt in Haste: Die Frauengruppe Kreaktiv lädt von 18 bis 21 Uhr zum Frauenflohmarkt ins Johannes-Prassek-Haus ein. Gestöbert werden kann in Kleidung, Schuhen, Accessoires, Büchern, Schmuck und vielem mehr.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 31. August 2019:

Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 1. September 2019:



Afrikafest in Sutthausen: Der Afro-Info-Pool Osnabrück lädt von 11 bis 18.30 Uhr zum Afrikafest an der Berufsbildenden Schule im Marienheim Sutthausen ein. Neben Lesungen und Musik werden auf einem Basar auch Kunst und Handwerk aus Afrika angeboten.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine am 31. August und 1. September 2019



Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 31. August 2019:

Flohmarkt in Dissen: Der Förderverein des evangelischen Regenbogenkindergartens lädt von 14 bis 16 Uhr zum Flohmarkt ein.

Flohmarkt in Dissen: Der Förderverein des evangelischen Regenbogenkindergartens lädt von 14 bis 16 Uhr zum Flohmarkt ein.

Flohmarkt in Wallenhorst: Im Ruller Haus verkaufen die Lesekinder von 17 bis 19 Uhr gespendete Kinderbücher, Spiele und Spielzeug.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 1. September 2019:

Flohmarkt in Hagen: Der Heimatverein Hagen bietet von 11 bis 18 Uhr Führungen durch das Töpfereimuseum in Hagen an. Parallel finden der Flohmarkt und die Hofauktion der KAB Hagen statt.

Flohmarkt in Hagen: Der Heimatverein Hagen bietet von 11 bis 18 Uhr Führungen durch das Töpfereimuseum in Hagen an. Parallel finden der Flohmarkt und die Hofauktion der KAB Hagen statt.

Flohmarkt in Hilter: Auf dem Kinderspielplatz in Hankenberge findet von 13 bis 16 Uhr ein Flohmarkt statt.

Flohmarkt im Emsland: Termin am 31. August 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 31. August 2019:

Flohmarkt in Westfalen: Termine am 31. August und 1. September 2019

Im benachbarten Westfalen kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende auf ihre Kosten.

Flohmarkt in Westfalen am Samstag, 31. August 2019:

Trödelmarkt in Steinfurt: Zum Zum traditionellen Schweinemarkt findet in der Innenstadt von Steinfurt-Borghorst von 8 bis 17 Uhr ein Trödelmarkt statt.

Nachtflohmarkt in Lengerich: Zwischen Rathausplatz und Kirche wird ab 18 Uhr auf dem Nachtflohmarkt gefeilscht und gehandelt.

Flohmarkt in Westfalen am Sonntag, 1. September 2019:

Trödelmarkt in Steinfurt: In der Innenstadt von Steinfurt-Borghorst kann von 11 bis 18 Uhr wieder auf dem Trödelmarkt gestöbert werden.

Trödelmarkt in Lotte: Der Der Parkplatz des Adler-Modemarkts verwandelt sich von 11 bis 18 Uhr wieder in ein Revier für Sammler, Trödler und Schnäppchenjäger.





