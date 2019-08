Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 23. bis 25. August 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Termine vom 23. bis 25. August 2019



Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Freitag, 23. August 2019:

Flohmarkt in Osnabrück: Im Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink findet in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein Familienflohmarkt statt.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 24. August 2019:

Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 25. August 2019:



Flohmarkt in Voxtrup: Der Reitverein Osnabrück-Voxtrup lädt ab 11 Uhr zum Flohmarkt mit Kuchenbuffet, Würstchen und Getränken ein.

Trödelmarkt in Atter: Auf dem Parkplatz des SB-Zentralmarktes können von 11 bis 18 Uhr Groß und Klein nach Herzenslust stöbern und feilschen.





Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine vom 23. bis 25. August 2019



Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Freitag, 23. August 2019:

Flohmarkt in Lechtingen: Von 15 bis 20 Uhr lädt der Fördervein der Grundschule Lüstringen zu einem Abendflohmarkt rund ums Kind ein.

Von 15 bis 20 Uhr lädt der Fördervein der Grundschule Lüstringen zu einem Abendflohmarkt rund ums Kind ein. Familienflohmarkt in Melle-Neuenkirchen: Auf dem Schulhof der Wilhelm – Fredemann – Oberschule, Wieboldstraße 25, werden von 15 bis 18 Uhr viele Schnäppchen angeboten.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 24. August 2019:



Filmflohmarkt in Gehrde: Auf dem kleinen Filmflohmarkt anlässlich des Open-Air-Kinovergnügens "Sommerflimmern" auf dem Hof Groneick können Filmliebhaber ab 19 Uhr alte Kino-Schätze erwerben.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 25. August 2019:

Flohmarkt in Melle: Zugunsten der Alzheimer Gesellschaft Melle e.V. lädt Familie Brinker in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in ihren Garten an der Bodelschwinghstraße 14 zu einem Flohmarkt ein.

Flohmarkt im Emsland: Termin am 25. August 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag, 25. August 2019:

Flohmarkt in Sögel: Von 11 bis 13 Uhr werden im Katharina-von-Bora-Haus in Sögel Secondhandsachen für Kinder angeboten.





