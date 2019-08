Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 17. bis 18. August 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Termine am 17. und 18. August 2019



Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 17. August 2019:

Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden. Bücherflohmarkt im CVJM-Vereinshaus: In der Zeit von 9 bis 15 Uhr werden an der Rolandstraße 9 im CVJM-Vereinshaus neben gebrauchten Büchern auch Gesellschaftsspiele, Schallplatten und Hörbücher angeboten.

Familienflohmarkt im Natruper Holz: Beim Waldflohmarkt auf der Freifläche im Natruper Holz können Groß und Klein nach Herzenslust von 8.30 bis 16 Uhr stöbern und feilschen.

Beim Waldflohmarkt auf der Freifläche im Natruper Holz können Groß und Klein nach Herzenslust von 8.30 bis 16 Uhr stöbern und feilschen. Flohmarkt an der Jakobuskirche: Die Jacob’s Gospel Singers veranstalten ab 13 Uhr einen Flohmarkt an der Jakobuskirche, Ölweg 21.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine am 17. und 18. August 2019



Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 17. August 2019:

Anzeige Anzeige

Abendflohmarkt in Hüde: Ab 18 Uhr kann auf der Deichpromenade in Hüde im Schein von Lichterketten flaniert und gehandelt werden.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 18. August 2019:

Flohmarkt in Georgsmarienhütte: Die Coole Schule, die AWO-Jugend Alt-GMHütte und der Minigolfclub GMHütte laden in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zu einem bunten Tag mit Flohmarkt auf die Minigolfanlage Oesede ein.

Die Coole Schule, die AWO-Jugend Alt-GMHütte und der Minigolfclub GMHütte laden in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zu einem bunten Tag mit Flohmarkt auf die Minigolfanlage Oesede ein. Trödelmarkt in Bramsche: Im Rahmen der "Engter Bisse" findet im Ortsteil Engter in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ein Trödelmarkt statt.





Flohmärkte in der Region finden Sie auch auf unserem Veranstaltungsportal www.noz.de/veranstaltungen/flohmarkt



Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!