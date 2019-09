Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 6. bis 8. September 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine am 7. und 8. September 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 7. September 2019:



Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 8. September 2019:

Flohmarkt am Ikea-Einrichtungshaus: Wer alte Schätzchen kaufen oder verkaufen möchte, hat dazu von 11 bis 17 Uhr auf dem Ikea-Parkplatz Gelegenheit.

Wer alte Schätzchen kaufen oder verkaufen möchte, hat dazu von 11 bis 17 Uhr auf dem Ikea-Parkplatz Gelegenheit. Flohmarkt in Hellern: In der St.-Wiho-Kita findet von 14 bis 17 Uhr ein Flohmarkt statt.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine am 6. und 7. September 2019

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Anzeige Anzeige

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Freitag, 6. September 2019:

Flohmarkt in Bramsche: Der Förderkreis der KiTas Engter veranstaltet von 19 bis 21.30 Uhr einen Abendflohmarkt in der Kita Pfiffikus in Engter.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 7. September 2019:



Flohmarkt in Bad Rothenfelde: Im katholischen Kindergarten St. Elisabeth findet von 10 bis 14 Uhr ein Flohmarkt „Rund ums Kind“ statt.

Im katholischen Kindergarten St. Elisabeth findet von 10 bis 14 Uhr ein Flohmarkt „Rund ums Kind“ statt. Flohmarkt in Melle: Beim Mädels und Frauenflohmarkt im Familienzentrum Kinderhaus Buer kann von 11 bis 14 Uhr gestöbert werden.

Flohmarkt im Emsland: Termin am 8. September 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag, 8. September 2019:



Kinderflohmarkt in Wietmarschen: Im Pfarrzentrum Lohne findet von 14 bis 18 Uhr ein Flohmarkt von Kindern für Kinder statt. Angeboten werden Spielzeug, Kleidung, Sport- und Freizeitartikel.

Flohmarkt in Westfalen: Termine am 7. und 8. September 2019

Im benachbarten Westfalen kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende auf ihre Kosten.

Flohmarkt in Westfalen am Samstag, 7. September 2019:



Trödelmarkt in Ibbenbüren: Rund um den Aasee kann von 8 bis 17 Uhr gefeilscht und gehandelt werden.

Flohmarkt in Westfalen am Sonntag, 8. September 2019:

Trödelmarkt in Ibbenbüren: Das Gelände rund um den Aasee verwandelt sich auch heute von 11 bis 18 Uhr zu einem Revier für Sammler, Trödler und Schnäppchenjäger.





Flohmärkte in der Region finden Sie auch auf unserem Veranstaltungsportal www.noz.de/veranstaltungen/flohmarkt

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!