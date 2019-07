Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 5. bis 7. Juli 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine am 5. Juli 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Freitag, 5. Juli 2019:

Flohmarkt am Riedenbach: Zum Beginn der Sommerferien laden das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink, die Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ und Anwohner im Osnabrücker Quartier am Riedenbach von 10 bis 14 Uhr zum Flohmarkt „von Kindern für Kinder“ ein.

Zum Beginn der Sommerferien laden das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink, die Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ und Anwohner im Osnabrücker Quartier am Riedenbach von 10 bis 14 Uhr zum Flohmarkt „von Kindern für Kinder“ ein. Flohmarkt in Schinkel: Beim Familienfest des Stadtteiltreffs am Heinz-Fitschen-Haus kann von 14 bis 17 Uhr auch auf dem Flohmarkt gestöbert werden.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 6. Juli 2019:

Büchermarkt auf dem Domvorplatz: Beim Bücherbasar des Förderkreises Wohnungslosenhilfe werden von 10 bis 16 Uhr dicke Schinken und alte Schmöker, Krimis und noch vieles mehr an einer langen Tafel gegen eine Spende abgegeben.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 7. Juli 2019:

Kulturflohmarkt am Piesberg: Der Kulturflohmarkt am Piesberg verbindet von 9 bis 16 Uhr das Stöbern in Büchern, Schallplatten, Kunstwerken und edlem Trödel mit Musik und Clownerie. Zum 25-jährigen Bestehen gibt es diesmal ein Wiedersehen mit Künstlern, die in den vergangenen Jahren bereits am Piesberg aufgetreten sind.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termin am 7. Juli 2019

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Anzeige Anzeige

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 7. Juli 2019:



Flohmarkt in Bad Iburg: Die Bad Iburger Innenstadt verwandelt sich von 14 bis 18 Uhr zu einem Revier für Jäger und Schnäppchensucher.

Flohmarkt in Westfalen: Termin am 7. Juli 2019

Im benachbarten Westfalen kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende auf ihre Kosten.

Flohmarkt in Westfalen am Sonntag, 7. Juli 2019:



Flohmarkt in Ibbenbüren: Auf dem Parkplatz der Firma Vergölst findet von 11 bis 18 Uhr ein Trödelmarkt statt.

Flohmärkte in der Region finden Sie auch auf unserem Veranstaltungsportal www.noz.de/veranstaltungen/flohmarkt



Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!