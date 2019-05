Osnabrück. An diesem Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai 2019, veranstaltet der Club der Bonsaifreunde im Botanischen Garten der Uni Osnabrück seine 20. Ausstellung. An beiden Tagen werden knapp 80 besonders schöne Baumexemplare im Miniaturformat präsentiert. Eine große Pflanzen- und Händlerbörse bietet Liebhabern zudem die Möglichkeit, Einzelstücke zu kaufen.

