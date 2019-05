Osnabrück. Mit einer geballten Ladung prominenter Namen nimmt das Ballhaus am Alando Palais in Osnabrück seinen Betrieb auf. Max Mutzke, Till Brönner und Jan Josef Liefers und Band geben von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 1. Juni, Konzerte.

Max Mutzke ist Deutschlands Soul-Junge Nummer Eins. Auf seinem aktuellen Album „Colors“ hat er bekannte Rap-Hits in Bigband-Soul verwandelt. Die Kokain-Ballade „White Lines“ von Grandmaster Flash wird so zu einem Feelgood-Stück und Seeeds „Augenbling“ wird von den tonnenschweren Bässen befreit und klingt plötzlich so leicht wie eine Sommerbrise.





Mit der Leichtigkeit in der Musik kennen sich auch Trompeter Till Brönner und Kontrabassist Dieter Ilg aus. Sie spielen am Samstag im Ballhaus reduzierten Jazz.





Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria werden den Samstag rocken. Der Sänger, der sonst den Professor Karl-Friedrich Boerne im Münster-Tatort spielt, wird die Gelegenheit nutzen und zeigen, was für ein guter und mitreißender Sänger er ist. Er und seine Band haben das aktuelle Album „2 Seiten“ im Gepäck. Die Musik darauf ist von den Achtziger- und Neunzigerjahren und Funk inspiriert worden.





Max Mutzke, Till Brönner und Jan Josef Liefers, Alando/Ballhaus, Osnabrück, Do., 30. 5., Eintritt: 40 Euro, Fr., 31. 5., Eintritt: 55,50 Euro, je 20 Uhr, und Sa., 1. 6., Eintritt: 20.30 Uhr, Eintritt: 40,90 Euro, Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

