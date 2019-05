Osnabrück. Viele Einrichtungen und Museen in Osnabrück haben an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 30. Mai) geöffnet. Die städtischen Fachbereiche sind bis auf einige Ausnahme geschlossen. Hier die wichtigsten Öffnungszeiten auf einen Blick.

Rathaus:



Das Rathaus ist am 30. Mai von10 bis 19 Uhr geöffnet. Zum Deutschen Musikfest steht die Eingangstür des Rathauses länger als sonst für Gäste offen. Am Freitag, 31. Mai, von 7 bis 20 Uhr, am Samstag, 1. Juni, von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag, 2. Juni, von 10 bis 18 Uhr.

Museumsquartier :

Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum :

Am Himmelfahrtstag ist das Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr findet eine öffentliche Führung durch die Sammlung Felix Nussbaum statt.

Das Felix-Nussbaum-Haus zeigt neben der Ausstellung zu Felix Nussbaum im Raum der Gegenwart die Installation „EXIS-TENZ” von Brigitte Waldach. Das Kulturgeschichtliche Museum zeigt die Ausstellung „BLUTSBRÜDER“, der Mythos Karl May in Dioramen. Im Dürer Kabinett wird aus der Sammlung Abrecht Dürer das „Marienleben“ präsentiert.

Kunsthalle Osnabrück :

Die Kunsthalle ist am Himmelfahrtstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Gezeigt wird die zum EMAF European Media Art Festival gehörige Ausstellung „Wild Grammar“.

Erich Maria Remarque-Friedenszentrum :

Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die aktuelle Sonderausstellung „Darüber lacht die Republik – Friedrich Ebert und ‚seine‘ Reichskanzler in der Karikatur“. Diese Ausstellung präsentiert eine Auswahl von rund 70 Zeichnungen, die Friedrich Ebert und die von ihm ernannten Kanzler ins Visier nehmen: die SPD-Politiker Philipp Scheidemann, Gustav Bauer und Hermann Müller, von der Zentrumspartei Constantin Fehrenbach, Joseph Wirth und Wilhelm Marx, der DVP-Vorsitzende Gustav Stresemann sowie die parteilosen Wilhelm Cuno und Hans Luther. Zahlreiche Zeichnungen sind erstmals in einer Ausstellung zu sehen. Acht fantasievolle Installationen ergänzen die Bildexponate und machen die Präsentation besonders anschaulich.

Museum Industriekultur :

Das Museum Industriekultur ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Museum ist die Sonderausstellung „Hervorgeholt und her-gezeigt“ mit Exponaten aus dem Museumsdepot zu sehen. Im Magazingebäude wird in der Sonderausstellung „Für wen tun wir das denn alles?“ – Leben und Arbeiten in den 60er Jahren zurückgeschaut auf ein Jahrzehnt, das wie kaum ein anderes im Zeichen des Widerspruchs, des Protestes und vor allem der Veränderung stand.

Museum am Schölerberg :

Das Museum am Schölerberg ist am Himmelfahrtstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Sonderausstellung „Die geheime Welt der Pilze – Gift, Genuss und Mythos“. Ein Riesenfliegenpilz vor dem Eingang des Museums lässt vermuten – diese Welt steckt voller Überraschungen und Superlative! Die Schau bringt Pilze im wahrsten Sinne des Wortes groß raus und klärt vermeintlich einfache Fragen: Was sind Pilze überhaupt? Wo leben sie? Wie nutzen und schaden sie dem Menschen? Drei Meter hohe Pilzmodelle versetzen Besuchende in die Ameisenperspektive, während unter der Lupe Mikrokosmos der Pilzwelt entdeckt werden kann. Riechstationen überraschen mit intensiven Gerüchen – vom leckeren Trüffel-Aroma bis zum beißenden Aas-Geruch der Stinkmorchel.

Mehr Informationen unter: www.geheime-welt-der-pilze.de

Planetarium

Das Planetarium ist am Himmelfahrtstag geöffnet. Zu sehen ist um 15 Uhr die Familienshow „Polaris – und das Rätsel der Polarnacht“ eine unterhaltsame Entdeckungsreise für Kinder ab 5 Jahre, die gemeinsam mit Vladimir, dem Eisbären und James, dem Pinguin, dem Phänomen der Polarnacht auf den Grund geht. Um 16 Uhr läuft „Die Abenteuer von Rosetta und Philae“. Der Zeichentrickfilm für Kinder ab sieben Jahre erzählt von einer der spektakulärsten Missionen im Weltraum: der Rosetta-Mission. Und um 17 Uhr wird für Jugendliche und Erwachsene die neue Show „Die Sonne, unser lebendiger Stern“ gezeigt. Die Rundum-Kuppelprojektion erzählt von der Entwicklung und Bedeutung unseres Sterns und besticht mit atemberaubenden Bildern ihrer turbulenten Oberfläche.

Wochenmärkte

Der Donnerstagsmarkt am Ledenhof fällt ersatzlos aus.

Stadtbibliothek und Bücherbus

Am Himmelfahrtstag ist die Stadtbibliothek am Markt geschlossen, auch der Bücherbus fährt nicht.

Tourist-Information

Die Tourist Information Osnabrück/Osnabrücker Land erweitert während des Musikfestes ihre Öffnungszeiten: Donnerstag, 30 .Mai, 11 bis 18 Uhr; Freitag, 31. Mai, 9.30 bis 18 Uhr; Samstag, 1. Juni, 10 bis 18 Uhr und Sonntag, Juni, 11 bis 18 Uhr.

Bürgerberatung, Freiwilligen-Agentur und Seniorenbüro und Senioren- und Pflegestützpunkt :

Die Bürgerberatung, die Freiwilligen-Agentur und das Seniorenbüro, Senioren- und Pflegestützpunkt sind Christi Himmelfahrt, 30. Mai, und am Freitag, 31. Mai, geschlossen.

Abfuhr von Müll, Sperrmüll, Altpapier, Gelbem Sack und Biotonne

Wegen des Feiertags werden die Tonnen für Restmüll, Papier sowie Biomüll und die Gelben Säcke am nächsten Tag nachgefahren. Statt Donnerstag kommt die Müllabfuhr am Freitag, und statt am Freitag, am Samstag, 1. Juni.

Die genauen Abfuhrtermine sind im Müllabfuhrkalender aufgeführt und rot gekennzeichnet. Für den richtigen Überblick sorgt die Müllabfuhr-App, die an die Termine per Smartphone erinnert. Mehr Infos unter: www.osnabrueck.de/osb-app

Recyclinghöfe/Abfallwirtschaftszentrum Piesberg (AWZ)

Die Recyclinghöfe und das AWZ sind am Feiertag geschlossen.