Osnabrück. Am Mittwochnachmittag ist auf der A1 bei Osnabrück der Fahrer eines Transporters mit seinem Wagen auf einen Lkw aufgefahren. Eine Person wurde eingeklemmt, die Autobahn war zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt.





Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.31 Uhr auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Hafen. Dort war in Fahrtrichtung Münster ein Transporter auf einen Lkw aufgefahren.

Dabei ist eine Person eingeklemmt und verletzt worden. Wie schwer, das konnte Polizeisprecher Frank Oevermann noch nicht genau sagen. Lebensgefahr bestehe jedenfalls nicht. Ein Rettungshubschrauber war angefordert worden, konnte aber wieder abdrehen.

Zwischenzeitlich war die A1 im Bereich Osnabrück-Nord in beiden Richtungen voll gesperrt. In Richtung Münster ist die Trasse wieder frei. In Richtung Bremen ist derweil wieder die linke Spur freigegeben. Es kommt dort weiterhin zum Stau.