Osnabrück. Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMA) in Osnabrück hat zwei Spenden mit je 1710 Euro an Help-Age und die Hokisa-Stiftung übergeben. Lutz van Dijk, Gründer des Hokisa-Waisenhauses nahe Kapstadt, erzählte ausführlich und unterhaltsam von seiner Arbeit.

Der deutsch-niederländische Autor und Mitgründer von Hokisa, Lutz van Dijk, kennt sich im EMA-Gymnasium schon aus. Seit zehn Jahren kommt er regelmäßig in die Osnabrücker Schule, um von seiner Arbeit in Südafrika zu erzählen, die das EMA mit Spenden unterstützt. Unter anderem mit einem Benefizkonzert und der Kollekte im Weihnachtsgottesdienst haben die Schüler nun wieder insgesamt 3420 Euro gesammelt. Die eine Hälfte davon geht an die in Osnabrück ansässige Hilfsorganisation Help-Age, die vor allem für ihr Projekt "Jede Oma zählt" bekannt ist. In diesem Projekt werden Großeltern in Afrika unterstützt, die sich um ihre durch Aids verwaisten Enkel kümmern. In 60 Ländern weltweit setzt sich Help-Age für die ältere Generation ein. Dabei geht es ihnen um die Bekämpfung von Altersarmut, Isolation und Krankheiten.





Riskante Aktion für die Kinder

Die andere Hälfte ging an Hokisa. Die Abkürzung steht für "Homes for Kids in South Africa" (Englisch für "Ein Zuhause für Kinder in Südafrika"). Das Hilfswerk kümmert sich in der Gemeinde Masiphumelele nahe Kapstadt um von Aids betroffene Kinder sowie um Straßenkinder. In einer familiären Gemeinschaft betreuen Lutz van Dijk und sein Team seit 2002 maximal 20 Kinder.

Laut van Dijk stand am Anfang von Hokisa eine Krankenschwester namens Doria. Sie erzählte verzweifelt, wie vor ihren Augen Patienten an Aids sterben, obwohl es außerhalb von Südafrika längst Medikamente gab, denen die Regierung aber die Zulassung verweigerte. Van Dijk wendete sich an "Action Medeor", die im Krisenfall kostenlose Medikamente bereit stellen, und es begann eine zweijährige Geheimaktion. Einmal pro Monat kam eine Lieferung, die den Zoll nur passieren konnte, weil "Antibiotika" auf dem Paket stand. Wäre das Paket geöffnet worden, hätten die Mitarbeiter von Hokisa im Gefängnis landen können.

Jeder einzelne zählt

Die Schüler hörten die ganze Zeit gespannt zu. Van Dijk interagierte während seiner Präsentation immer wieder mit den Zehnt- und Elftklässlern. Er fragte nach ihren Meinungen und freute sich über Fragen. Auch bei seinen Erzählungen ging es ihm um Individualität. Er stellte verschiedene Kinder des Heimes vor. Lolo zum Beispiel, dessen Mutter früh verstorben ist, und der von seinem alkoholabhängigem Vater nur leere Versprechen bekam. Wie jedes Kinder durfte sich Lolo einen der Betreuer als "Wahlmama" aussuchen. Er wählte die jüngste Erzieherin, Onwaba, die selbst unter einem gewalttätigen Ehemann litt. Lolo wollte der große Bruder für Onwabas Kinder sein, den er selber nie hatte.

Ein Vortrag zum Mitmachen

Van Dijk ermunterte die Schüler, die Sprache Xhosa der lokalen Gemeinde in Südafrika auszuprobieren. Das Besondere: Es ist eine Sprache mit Klicklauten. Alle Schüler waren sofort dabei und versuchten die Wörter, die ihnen Van Dijk vormachte, nachzusprechen. Dann fragte er sie, ob sie neben Deutsch eine andere Sprache haben – und stellte sein eigenes Sprachtalent unter Beweis: Ob Russisch, Polnisch oder Arabisch, Van Dijk begrüßte alle in ihrer jeweiligen Zweit- beziehungsweise Muttersprache. Van Dijk selbst wurde in Berlin geboren und lernte Deutsch als Muttersprache.

Wie der Bischof die Nachbarn versöhnte

Dann erzählte er noch, wie das Hokisa-Team zur Eröffnung im Jahr 2002 auch den in Afrika sehr bekannten und populären Bischof und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu einlud. Die Anwohner außerhalb des Townships waren nämlich misstrauisch und lehnten es ab, zur Eröffnung zu kommen, auch weil sie Angst hatten, überfallen zu werden. Als sie jedoch hörten, dass Tutu kommen würde, fassten sie Vertrauen. Mittlerweile unterstützen viele der Nachbarn das Kinderzentrum.

Generell sollte man vor Orten wie Masiphumelele keine Angst haben, sagte Van Dijk. Er kritisierte Touristen, die mit dem Reisebus "zum Gruseln" durch die Townships fahren würden. So hätten sie gar keine Möglichkeit, die Menschen kennenzulernen. Er lud die Schüler ein, das Kinderzentrum einmal besuchen zu kommen. Sie könnten dann auch ein kostenloses Essen bekommen, zum Beispiel eines der Lieblingsgerichte der afrikanischen Kinder: Nudeln mit Tomatensauce.